  1. Суд інфо
  2. / Велика Палата Верховного Суду

13 січня Велика Палата ВС розгляне питання про обрання секретаря

10:10, 13 січня 2026
У Великій Палаті Верховного Суду відбудуться збори суддів.
У вівторок, 13 січня, у Великій Палаті Верховного Суду відбудуться збори суддів, під час яких розглянуть питання обрання секретаря ВП ВС. Про це повідомив ВС.

Верховний Суд нагадав, що 5 січня завершився трирічний термін з дня обрання судді Верховного Суду Віталія Уркевича до складу Великої Палати Верховного Суду, якого за результатами таємного голосування суддів Великої Палати ВС було обрано на посаду Секретаря Великої Палати Верховного Суду.

Відповідно до ч. 9 ст. 45 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закінчення строку, на який суддю обрано до Великої Палати, припиняє його повноваження як Секретаря Великої Палати Верховного Суду.

«З огляду на зазначене 13 січня 2026 року о 14:00 у Великій Палаті Верховного Суду відбудуться збори суддів.

На порядку денному – питання про обрання Секретаря Великої Палати Верховного Суду», - йдеться у заяві.

Верховний Суд Велика Палата Верховного Суду

