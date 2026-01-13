13 января Большая Палата ВС рассмотрит вопрос об избрании секретаря

В Большой Палате Верховного Суда состоятся собрания судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 13 января, в Большой Палате Верховного Суда состоятся собрания судей, в ходе которых будет рассмотрен вопрос об избрании секретаря Большой Палаты ВС. Об этом сообщил Верховный Суд.

Верховный Суд напомнил, что 5 января завершился трехлетний срок со дня избрания судьи Верховного Суда Виталия Уркевича в состав Большой Палаты Верховного Суда, который по результатам тайного голосования судей Большой Палаты ВС был избран на должность Секретаря Большой Палаты Верховного Суда.

В соответствии с ч. 9 ст. 45 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» окончание срока, на который судья избран в Большую Палату, прекращает его полномочия как Секретаря Большой Палаты Верховного Суда.

«Учитывая изложенное, 13 января 2026 года в 14:00 в Большой Палате Верховного Суда состоятся собрания судей.

В повестке дня — вопрос об избрании Секретаря Большой Палаты Верховного Суда», — говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.