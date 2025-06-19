Задушив, а потім викинув тіло у коробці: затримано ймовірного вбивцю 7-річної Соломії Тарасюк з Одеси, фото та відео

За даними поліції, чоловік проживає поруч з родиною дівчинки, тому вона знала його та довірливо пішла до нього додому.

Фото: поліція

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На Одещині знайшли мертвою 7-річну Соломію Тарасюк, яка зникла напередодні. У поліції розповіли, що затримали 31-річного ймовірного вбивцю дитини.

Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Точну причину встановить судово-медична експертиза.



Аби приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні.

За даними слідства, чоловік проживає поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до нього додому, де він позбавив її життя.



"Я її задушив, потім мені стало страшно, що вона не дихає. Сховав в сумку та в коробку. Коробку в інший район вивіз", - розповів зловмисник.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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