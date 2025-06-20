Працюєте під палючим сонцем — як уникнути теплового стресу під час роботи в спеку

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області нагадує працівникам агропромислового комплексу про небезпеку роботи в умовах високих температур.
Влітку праця на відкритому повітрі може призвести до теплового стресу, зневоднення, втрати свідомості, а в окремих випадках — навіть становити загрозу життю.
Щоб уникнути серйозних наслідків, слід дотримуватись простих правил:
Серед основних симптомів теплового стресу: слабкість, запаморочення, головний біль, нудота. У разі їх появи рекомендується негайно звернутись за медичною допомогою.
В Держпраці наголошують: дбати про безпеку праці — це не лише обов’язок роботодавця, а й особиста відповідальність кожного працівника.
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