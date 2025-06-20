На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів до Угорщини: ціна «питання» — від 6 до 8 тисяч доларів

Зловмисники за гроші нелегально перевозили чоловіків до кордону, звідки ті мали самостійно перетинати межу з Угорщиною через ліс.

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На Закарпатті затримали двох зловмисників, які організували переправлення військозобов’язаних через кордон за 6 тисяч доларів. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Згідно слідства, підозрювані отримували за переправлення від 6 до 8 тисяч доларів з однієї особи. Забирали чоловіків в Мукачеві та перевозили на автомобілі до межі кордону на Берегівщині, звідки ухилянти мали самостійно йти до Угорщини через лісову смугу.

Правоохоронці затримали чоловіків 18 червня, при спробі «допомогти» киянину та харків’янину незаконно перетнути державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску.

Чоловікам інкриміновано організацію незаконного переправлення громадян України через державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску, за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України).

Підозрювані – 34-річний мешканець Мукачівщини та 21-річний уродженець Тячівщини – взяті під варту в порядку ст.208 КПК України та утримуються в ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратура клопотатиме про їх тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, причетні до даної злочинної схеми та з’ясовуються усі обставини справи.

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