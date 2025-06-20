Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів до Угорщини: ціна «питання» — від 6 до 8 тисяч доларів

07:00, 20 червня 2025
Зловмисники за гроші нелегально перевозили чоловіків до кордону, звідки ті мали самостійно перетинати межу з Угорщиною через ліс.
На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів до Угорщини: ціна «питання» — від 6 до 8 тисяч доларів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті затримали двох зловмисників, які організували переправлення військозобов’язаних через кордон за 6 тисяч доларів. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Згідно слідства, підозрювані отримували за переправлення від 6 до 8 тисяч доларів з однієї особи. Забирали чоловіків в Мукачеві та перевозили на автомобілі до межі кордону на Берегівщині, звідки ухилянти мали самостійно йти до Угорщини через лісову смугу.

Правоохоронці затримали чоловіків 18 червня, при спробі «допомогти» киянину та харків’янину незаконно перетнути державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску.

Чоловікам інкриміновано організацію незаконного переправлення громадян України через державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску, за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України).

Підозрювані – 34-річний мешканець Мукачівщини та 21-річний уродженець Тячівщини – взяті під варту в порядку ст.208 КПК України та утримуються в ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратура клопотатиме про їх тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, причетні до даної злочинної схеми та з’ясовуються усі обставини справи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура хабар мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вироків щодо перевищення повноважень службовцями ТЦК поки немає —ТСК заслухала дані про результати розслідувань

Деяких службовців ТЦК, які вчиняли порушення, направили до зони бойових дій, але вироків за розслідуваннями поки немає.

Верховна Рада внесла зміни щодо подання податкової звітності мобілізованими адвокатами та іншими самозайнятими особами

Закон передбачає, що завдяки автоматичному отриманню Державною податковою службою інформації з Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» буде спрощена низка процесів.

Андрій Сибіга заявив, що для держслужбовців і суддів множинне громадянство залишається забороненим, хоча прийнятий закон окремо їх не виділяє

Прийнятий Радою закон про множинне громадянство окремо не виділяє таку категорію осіб, як «судді та держслужбовці», а містить загальні норми щодо випадків визнання множинного громадянства у «громадян України».

«Джура-Прикордонник» і «Джура-Поліцейський»: Верховна Рада ухвалила постанову про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Джура»

Гра «Джура» сприяє здобуттю молоддю первинних загальновійськових і спеціальних компетентностей, у тому числі за спеціалізаціями «Джура-Оборонець», «Джура-Десантник», «Джура-Прикордонник», «Джура-Гвардієць», «Джура-Поліцейський», необхідних для відстоювання територіальної цілісності, захисту державного кордону, забезпечення правопорядку.

Військовослужбовців за контрактом, які є ФОП, звільнили від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ – прийнято закон

За словами Данила Гетманцева, Верховна Рада прийняла закон, за яким податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів — і автоматично застосовує звільнення від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду