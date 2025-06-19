На Одещині зайшли мертвою семирічну дівчинку, яка вийшла з дому і зникла 18 червня

Дівчинка зникла ввечері 18 червня, вона вийшла з дому і не повернулась.

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На Одещині знайшли мертвою зниклу безвісти семирічну дівчинку Соломію Тарасюк. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Відомо, що дівчинка зникла ввечері 18 червня. Вона взяла з собою самокат, вийшла з дому і не повернулась.

Вранці поліція опублікувала повідомлення про розшук дитини із закликом допомогти з пошуками.

Надвечір 19 червня поліція повідомила, що дівчинку знайшли мертвою.

«Обставини трагічної події встановлюються. Наразі поліцейські працюють з чоловіком, який, ймовірно, причетний до смерті дитини. Всі деталі згодом», – йдеться у повідомленні.

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