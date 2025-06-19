В Одесской области нашли мертвой семилетнюю девочку, которая вышла из дома и пропала 18 июня

В Одесской области нашли мертвой пропавшую без вести семилетнюю девочку Соломию Тарасюк. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Известно, что девочка исчезла вечером 18 июня. Она взяла с собой самокат, вышла из дома и не вернулась.
Утром полиция опубликовала сообщение о розыске ребенка с призывом помочь в поисках.
Ближе к вечеру 19 июня полиция сообщила, что девочку нашли мертвой.
«Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются. В настоящее время полицейские работают с мужчиной, который, возможно, причастен к смерти ребенка. Все детали — позже», — говорится в сообщении.
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