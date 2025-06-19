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На Буковине будут судить депутатку городского совета, которая за деньги оформляла «непригодность» к службе

23:12, 19 июня 2025
Женщину обвиняют в подделке документов и злоупотреблении влиянием помощи военнообязанным в уклонении от мобилизации.
На Буковине будут судить депутатку городского совета, которая за деньги оформляла «непригодность» к службе
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На Буковине будут судить депутатку одного из городских советов, которая за деньги помогала военнообязанным «решить вопрос» уклонения от мобилизации. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что 39-летняя жительница Сторожинецкой громады за денежное вознаграждение должна была повлиять на положительное решение военно-врачебной комиссии о признании военнообязанных непригодными к прохождению службы с последующим исключением с военного учета или предоставлением отсрочки от призыва.

Для реализации преступной схемы женщина использовала поддельные документы.

В рамках следствия правоохранители задокументировали несколько фактов получения депутаткой неправомерной выгоды за влияние на решение ВВК.

На данный момент следователи завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд. Женщине инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием);

ч. 2 и 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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