Выписка с оценкой земли — на конкретную дату: Госгеокадастр обновил функционал

Новый функционал от Госгеокадастра: выписка с оценкой земли теперь доступна на конкретную дату.

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Теперь пользователи могут получить выписку из технической документации по нормативной денежной оценке земельных участков на конкретную дату. Как сообщили в Госгеокадастре, теперь внедрена возможность сохранения в базу данных Государственного земельного кадастра значения нормативной денежной оценки земельного участка на конкретную дату.

Такой функционал разработан после рассмотрения обращений от ассоциаций органов местного самоуправления. Ведь именно нормативная денежная оценка является базой для расчета земельного налога — одного из ключевых источников поступлений в местные бюджеты.

Благодаря новому функционалу в Государственном земельном кадастре можно сохранять и отслеживать изменение размера оценки участка во времени, а также получать выписки за предыдущие даты (но не ранее даты запуска этой опции).

Заказать выписку можно через электронный кабинет веб-ресурса электронных услуг Госгеокадастра.

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