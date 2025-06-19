Витяг з оцінкою землі — на конкретну дату: Держгеокадастр оновив функціонал

Новий функціонал від Держгеокадастру: витяг з оцінкою землі тепер доступний на конкретну дату.

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Відтепер користувачі можуть отримати витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок на конкретну дату. Як повідомили у Держгеокадастрі, відтепер запроваджено можливість збереження в базу даних Державного земельного кадастру значення нормативної грошової оцінки земельної ділянки на конкретну дату.

Такий функціонал розроблено після розгляду звернень від асоціацій органів місцевого самоврядування. Адже саме нормативна грошова оцінка є базою для обрахунку земельного податку — одного з ключових джерел надходжень місцевих бюджетів.

Завдяки новому функціоналу в Державному земельному кадастрі можна зберігати і відслідковувати зміну розміру оцінки ділянки в часі, а також отримувати витяги за попередні дати (але не раніше дати запуску цієї опції).

Замовити витяг можна через електронний кабінет вебресурсу електронних послуг Держгеокадастру.

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