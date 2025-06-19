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NFC працюватиме на більшій відстані — оплачувати покупки телефоном стане простіше

21:00, 19 червня 2025
Дальність зчитування збільшили з 0,5 до 2 сантиметрів.
NFC працюватиме на більшій відстані — оплачувати покупки телефоном стане простіше
Фото: unsplash
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Технологія NFC, яка дозволяє оплачувати покупки телефоном або відкривати двері за допомогою смартгодинника, отримає важливе оновлення. Вже незабаром прикладати пристрій до термінала доведеться не впритул, як раніше — достатньо буде просто наблизити його на відстань до 2 сантиметрів. Про це повідомляє видання The Verge.

Так, стандарт Release 15 збільшує відстань з’єднання з 0,5 см до 2 см.

Завдяки збільшеному радіусу дії NFC-чипи більше не потребуватимуть ідеального вирівнювання з терміналами, що особливо важливо для користувачів невеликих гаджетів — таких як годинники чи смарткільця. Безконтактні системи на кшталт Apple Pay починатимуть роботу раніше, що підвищить надійність і швидкість оплати.

Хоч деякі пристрої вже сьогодні підтримують з’єднання на відстані понад 5 мм, оновлення Release 15 встановлює нову базову норму.

У NFC Forum зазначають, що цей стандарт потрібен для сучасних безконтактних сценаріїв, які вимагають більшої стабільності та ширшого діапазону дії — особливо з огляду на те, що технологію все активніше вбудовують у мініатюрні пристрої.

Крім звичних оплат, NFC дедалі частіше використовується для більш складних сценаріїв — зокрема, одним дотиком можна оплатити товар, отримати електронний чек і зібрати бонуси магазину.

Новий стандарт вже доступний для компаній, які є учасниками вищого рівня NFC Forum — серед них Apple, Google, Sony та Huawei. Публічна сертифікація відповідності очікується восени цього року.

Чи зможуть наявні пристрої оновитися для підтримки NFC Release 15 — поки невідомо.

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