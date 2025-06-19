NFC будет работать на большем расстоянии — оплачивать покупки с помощью телефона станет проще

Технология NFC, которая позволяет оплачивать покупки с помощью телефона или открывать двери с помощью смарт-часов, получит важное обновление. В ближайшее время прикладывать устройство к терминалу вплотную больше не потребуется — достаточно будет просто поднести его на расстояние до 2 сантиметров. Об этом сообщает издание The Verge.

Так, стандарт Release 15 увеличивает дистанцию подключения с 0,5 см до 2 см.

Благодаря расширенному радиусу действия NFC-чипы больше не будут требовать идеального совмещения с терминалами, что особенно важно для пользователей компактных гаджетов — таких как часы или смарт-кольца. Бесконтактные системы вроде Apple Pay будут срабатывать быстрее, что повысит надёжность и скорость оплаты.

Хотя некоторые устройства уже сегодня поддерживают соединение на расстоянии более 5 мм, обновление Release 15 устанавливает новую базовую норму.

В NFC Forum отмечают, что этот стандарт необходим для современных сценариев бесконтактного использования, которые требуют большей стабильности и широкой зоны действия — особенно с учётом того, что технология всё чаще встраивается в миниатюрные устройства.

Кроме привычных оплат, NFC всё чаще применяется для более сложных задач — например, одним касанием можно оплатить товар, получить электронный чек и накопить бонусы магазина.

Новый стандарт уже доступен для компаний, входящих в высший уровень NFC Forum — среди них Apple, Google, Sony и Huawei. Публичная сертификация ожидается осенью этого года.

Можно ли будет обновить существующие устройства для поддержки NFC Release 15 — пока неизвестно.

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