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На Буковині судитимуть депутатку міськради, яка за гроші оформлювала «непридатність» до військової служби

23:12, 19 червня 2025
Жінку обвинувачують у підробці документів та зловживанні впливом заради допомоги військовозобов’язаним в ухиленні від мобілізації.
На Буковині судитимуть депутатку міськради, яка за гроші оформлювала «непридатність» до військової служби
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На Буковині судитимуть депутатку однієї з міських рад, яка за гроші допомагала військовозобов’язаним чоловікам «вирішити питання» щодо ухилення від мобілізації. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 39-річна жителька Сторожинецької громади за гроші мала вплинути на позитивне рішення військово-лікарської комісії про визнання військовозобов’язаних чоловіків непридатними для проходження військової служби із виключенням з військового обліку або надання права на відстрочку від призову.

Так, для реалізації злочинної схеми жінка використовувала підроблені документи.

У ході слідства правоохоронці задокументували декілька фактів отримання депутаткою неправомірної вигоди за вплив на ЛКК. 

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно буковинки до суду. Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом); 
  • ч. 2 та 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

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