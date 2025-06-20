На Закарпатье разоблачили схему переправки уклонистов в Венгрию: цена «вопроса» — от 6 до 8 тысяч долларов

Злоумышленники за деньги нелегально перевозили мужчин до границы, откуда те должны были самостоятельно пересекать границу с Венгрией через лес.

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На Закарпатье задержали двух злоумышленников, которые организовали переправку военнообязанных через границу за 6 тысяч долларов. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемые получали за переправку от 6 до 8 тысяч долларов с одного человека. Мужчин забирали в Мукачево и перевозили на автомобиле к границе в Береговском районе, откуда уклонисты должны были самостоятельно переходить в Венгрию через лесополосу.

Правоохранители задержали мужчин 18 июня при попытке «помочь» киевлянину и харьковчанину незаконно пересечь государственную границу Украины вне установленных пунктов пропуска.

Мужчинам инкриминируется организация незаконной переправки граждан Украины через государственную границу Украины вне установленных пунктов пропуска за денежное вознаграждение (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Подозреваемые — 34-летний житель Мукачевского района и 21-летний уроженец Тячевского района — взяты под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины и содержатся в изоляторе временного содержания. Прокуратура будет ходатайствовать об их содержании под стражей.

Устанавливаются другие лица, причастные к данной преступной схеме, и выясняются все обстоятельства дела.

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