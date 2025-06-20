Работаете под палящим солнцем — как избежать теплового стресса во время работы в жару

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области напоминает работникам агропромышленного комплекса об опасности работы в условиях высокой температуры.
Летом труд на открытом воздухе может привести к тепловому стрессу, обезвоживанию, потере сознания, а в отдельных случаях — даже представлять угрозу для жизни.
Чтобы избежать серьезных последствий, следует придерживаться простых правил:
Среди основных симптомов теплового стресса: слабость, головокружение, головная боль, тошнота. При их появлении рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.
В Гостуда подчеркивают: забота о безопасности труда — это не только обязанность работодателя, но и личная ответственность каждого работника.
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