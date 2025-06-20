Практика судов
  1. Общество

Работаете под палящим солнцем — как избежать теплового стресса во время работы в жару

00:05, 20 июня 2025
В жару работникам агросферы советуют пить воду, работать в тени, избегать нагрузок в пиковые часы и следить за самочувствием своим и коллег.
Работаете под палящим солнцем — как избежать теплового стресса во время работы в жару
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области напоминает работникам агропромышленного комплекса об опасности работы в условиях высокой температуры.

Летом труд на открытом воздухе может привести к тепловому стрессу, обезвоживанию, потере сознания, а в отдельных случаях — даже представлять угрозу для жизни.

Чтобы избежать серьезных последствий, следует придерживаться простых правил:

  • регулярно пить воду — не реже чем каждые 20 минут;
  • носить легкую, светлую одежду и головной убор;
  • избегать физической нагрузки в период с 11:00 до 16:00;
  • делать перерывы в тени или прохладном месте;
  • следить за самочувствием — своим и коллег.

Среди основных симптомов теплового стресса: слабость, головокружение, головная боль, тошнота. При их появлении рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

В Гостуда подчеркивают: забота о безопасности труда — это не только обязанность работодателя, но и личная ответственность каждого работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада внесла изменения относительно подачи налоговой отчетности мобилизованными адвокатами и другими самозанятыми лицами

Закон предусматривает, что благодаря автоматическому получению Государственной налоговой службой информации из Реестра военнообязанных «Оберег» будет упрощен ряд процессов.

Андрей Сибига заявил, что для госслужащих и судей множественное гражданство остается запрещенным, хотя принятый закон отдельно их не выделяет

Принятый Радой закон о множественном гражданстве отдельно не выделяет такую категорию лиц, как «судьи и госслужащие», а содержит общие нормы о случаях признания множественного гражданства у «граждан Украины».

«Джура-Пограничник» и «Джура-Полицейский»: Верховная Рада приняла постановление о Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игре «Джура»

Игра «Джура» способствует получению молодежью первичных общевойсковых и специальных компетенций, в том числе по специализациям «Джура-Защитник», «Джура-Десантник», «Джура-Пограничник», «Джура-Гвардеец», «Джура-Полицейский», необходимых для отстаивания территориальной целостности, защиты государственной границы, обеспечения правопорядка.

Военнослужащих-ФОП, служащих по контракту, освободили от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ – принят закон

По словам Даниила Гетманцева, Верховная Рада приняла закон, согласно которому налоговая автоматически получает данные о военных-ФОП и автоматически применяет освобождение от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ.

Инфраструктура сможет восстанавливаться не по принципу «все из бюджета», а в партнерстве – с бизнесом и с донорами – Юлия Свириденко

Юлия Свириденко отметила, что благодаря принятию закона о публично-частном партнерстве Украина сможет получить в ближайшие годы до миллиарда долларов инвестиций в конкретные проекты – в том числе порты и больницы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду