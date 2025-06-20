Работаете под палящим солнцем — как избежать теплового стресса во время работы в жару

В жару работникам агросферы советуют пить воду, работать в тени, избегать нагрузок в пиковые часы и следить за самочувствием своим и коллег.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области напоминает работникам агропромышленного комплекса об опасности работы в условиях высокой температуры.

Летом труд на открытом воздухе может привести к тепловому стрессу, обезвоживанию, потере сознания, а в отдельных случаях — даже представлять угрозу для жизни.

Чтобы избежать серьезных последствий, следует придерживаться простых правил:

регулярно пить воду — не реже чем каждые 20 минут;

носить легкую, светлую одежду и головной убор;

избегать физической нагрузки в период с 11:00 до 16:00;

делать перерывы в тени или прохладном месте;

следить за самочувствием — своим и коллег.

Среди основных симптомов теплового стресса: слабость, головокружение, головная боль, тошнота. При их появлении рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

В Гостуда подчеркивают: забота о безопасности труда — это не только обязанность работодателя, но и личная ответственность каждого работника.

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