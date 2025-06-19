Дощі, холод та поривчастий вітер – прогноз погоди в Україні на 20 червня

У п’ятницю, 20 червня, погода в Україні буде різнитися залежно від регіону. За прогнозом Українського гідрометцентру, на Правобережжі пануватиме поле підвищеного тиску, на Лівобережжі — зниженого.
Вночі дощі можливі на півдні, північному сході та в Карпатах, а вдень — у північних і східних областях. Решта території залишиться без опадів.
Вітер північно-західний, у більшості західних, північних і центральних регіонів — із поривами до 15–20 м/с. Він принесе нову хвилю прохолоди, що буде особливо відчутною вночі на заході та півночі, а вдень — по всій країні.
Температура повітря:
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