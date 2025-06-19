Дожди, холод и порывистый ветер — прогноз погоды в Украине на 20 июня

В пятницу, 20 июня, погода в Украине будет различаться в зависимости от региона. По прогнозу Украинского гидрометцентра, на Правобережье будет преобладать область повышенного давления, на Левобережье — пониженного.
Ночью дожди возможны на юге, северо-востоке и в Карпатах, а днем — в северных и восточных областях. Остальная территория останется без осадков.
Ветер северо-западный, в большинстве западных, северных и центральных регионов — с порывами до 15–20 м/с. Он принесет новую волну прохлады, которая будет особенно ощутимой ночью на западе и севере, а днем — по всей стране.
Температура воздуха:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.