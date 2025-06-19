Дожди, холод и порывистый ветер — прогноз погоды в Украине на 20 июня

Погоду Правобережья будет определять поле повышенного давления, Левобережье — пониженного.

Источник фото: Freepik

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В пятницу, 20 июня, погода в Украине будет различаться в зависимости от региона. По прогнозу Украинского гидрометцентра, на Правобережье будет преобладать область повышенного давления, на Левобережье — пониженного.

Ночью дожди возможны на юге, северо-востоке и в Карпатах, а днем — в северных и восточных областях. Остальная территория останется без осадков.

Ветер северо-западный, в большинстве западных, северных и центральных регионов — с порывами до 15–20 м/с. Он принесет новую волну прохлады, которая будет особенно ощутимой ночью на западе и севере, а днем — по всей стране.

Температура воздуха:

ночью: 11–16°, на западе и севере 8–13°;

днем: 15–20°, в Закарпатье до 23°;

на юге: ночью 14–19°, днем 21–26°.

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