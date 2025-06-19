ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Деснянського райсуду Чернігова

Комісія розгляне питання про відрядження суддів до суду в Чернігові.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила до розгляду питання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Деснянського районного суду міста Чернігова 2 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 16 липня 2025 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити п’ятьох суддів до інших судів.

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