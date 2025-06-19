Як військовослужбовцю отримати довідку про обставини поранення — алгоритм дій

Хто формує довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), які документи потрібні, куди звертатися та що робити у разі відмови.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харківському обласному ТЦК та СП роз’яснили, як військовослужбовцю отримати довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва – Додаток 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗС України, затвердженої наказом МОУ від 14.08.2008, №402 (зі змінами) – це документ, в якому міститься інформація про обставини, при яких отримано травму, поранення чи каліцтво.

Ця довідка допомагає встановити причинний зв’язок між обставинами поранення та захистом Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби/проходженням військової служби. Її наявність є обов’язковою для проходження ВЛК, МСЕК, вона впливає на розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності.

Довідку про обставини травми (поранення, контузію, каліцтво) видають не менш як у двох примірниках, але краще мати 4 примірники:

Перший примірник – до наказу про виплату додаткової винагороди;

Другий – до особової справи військовослужбовця;

Третій – до госпітальної (гарнізонної) військово-лікарської комісії для визначення причинного зв’язку травми, захворювання, поранення з військовою службою;

Четвертий – для оформлення одноразової грошової допомоги.

У довідці обов’язково має бути вказано обставини, за яких було отримано поранення (контузію, травму, каліцтво); чи перебував він/вона в стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння; чи пов’язане поранення з вчиненням військовослужбовцем адміністративного (кримінального) правопорушення тощо.

Хто і як формує довідку про обставини травми

Довідка про обставини травми формується начальником медичної служби та затверджується підписом командира в/ч на підставі наказу командира військової частини про отримання поранення (травми, контузії, каліцтва) військовослужбовцем (Стаття 260 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України).

Наказ командира військової частини про загибель, поранення (контузію, травму, каліцтво) військовослужбовця здійснюється на підставі рапорту командира підрозділу, журналу бойових дій, бойового донесення, картки передового району, первинної медичної картки (Форма 100, Додаток 2 до Настанови з медичного забезпечення ЗС України на особливий період) тощо.

Таким чином, для того, щоб отримати довідку про обставини травми, командир військової частини повинен видати наказ про поранення військовослужбовця.

Тому, необхідно зв’язатися з безпосереднім командиром та переконатися, що командир подав рапорт про подію (травму, поранення, контузію) до штабу в/ч. В журналі бойових дій обов’язково повинен бути відповідний запис.

Якщо цього не було зроблено, військовослужбовцю потрібно самостійно скласти пояснення і рапорт на ім’я командира в/ч.

У рапорті треба висловити прохання видати довідку про обставини травми. До рапорту додати пояснення про обставини поранення. За можливості, але не обов’язково, можна додати також пояснення 2-3 свідків (інших військовослужбовців, які були в момент поранення).

Потім слід відправити рапорт про подію, власні пояснення та пояснення свідків (за наявності) до своєї в/ч одним із таких способів:

Особисто. Необхідно прибути до штабу військової частини та передати документи у стройову частину. Варто зробити копії всіх документів і вимагати, щоб особа, яка приймає документи, поставила підпис, дату та печатку військової частини на копії документів.

Через ТЦК та СП або заклад охорони здоров’я (якщо військовослужбовець перебуває поза межами військової частини — у відпустці або на лікуванні): слід звернутися з відповідним запитом до посадової особи ТЦК та СП або до лікуючого лікаря госпіталю. Необхідно просити, щоб на оригіналах документів була зроблена відмітка про відправку документів на в/ч засобами електронного документообігу. Оригінали документів з відміткою та печаткою потрібно зберегти й передати до стройової частини штабу після повернення у військову частину.

Укрпоштою: потрібно надіслати документи «цінним листом» (з оголошеною цінністю), з описом вкладення та повідомленням про вручення — на юридичну адресу пункту постійної дислокації. Кожна військова частина має юридичну адресу ППД, яку можна знайти через сайт YouControl. У разі відсутності такої інформації — звернутись до командування військової частини або до ТЦК та СП за місцем перебування. Також можна скористатись гарячою лінією Міноборони (15-12).

Не рекомендується передавати документи через інших військовослужбовців, оскільки є ризик їх неприйняття або відсутності підтвердження передачі. Обов’язково зберігати всі документи та квитанції, які підтверджують факт направлення рапорту.

Слід скористатися послугами ТЦК та СП або медичного закладу для надсилання та отримання документів через систему електронного документообігу.

Якщо травма (поранення, контузія, каліцтво) була спричинена діями противника, розслідування обставин не проводиться (ст. 260 Статуту внутрішньої служби ЗСУ). У такому випадку довідка про обставини травми видається протягом п’яти днів.

Службове розслідування може бути призначене за потреби з’ясування обставин, які мають значення для прийняття рішення командиром та встановлення причинно-наслідкового зв’язку (перебування у стані сп’яніння, правопорушення, самокаліцтво тощо) відповідно до ст. 260 Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Термін видачі довідки залежить від часу, необхідного для з’ясування відповідних обставин і видання наказу командира військової частини.

Алгоритм дій для отримання довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва):

Отримання довідки можливе як у військовій частині, так і за місцем проходження лікування або відпустки (Постанова КМУ № 901 від 23.08.2023). Залежно від місця перебування, можливі такі дії:

Звернення до начальника медичної служби військової частини, який формує та погоджує довідку з командиром.

Звернення до представника медичного закладу, у якому проходиться лікування. Медзаклад має надіслати запит до військової частини, після чого отримана довідка реєструється та передається військовослужбовцю.

У разі потреби отримання оригіналу довідки — подається рапорт через медзаклад із зазначенням адреси для надсилання та підписується згода на обробку персональних даних.

Якщо військовослужбовець перебуває у відпустці або вдома під час звільнення — звернення здійснюється до найближчого ТЦК та СП. Там подається рапорт із вказанням форми довідки (електронна копія або паперовий оригінал) і адреси доставки.

У разі ненадання довідки про обставини травми:

Має бути підтвердження факту направлення рапорту щодо отримання довідки про обставини травми до військової частини. Це можуть бути копії документів, корінці цінних листів тощо.

Необхідно підготувати скаргу щодо бездіяльності військової частини або затягування видання наказу командира військової частини про поранення (контузію, травму, каліцтво) військовослужбовця. Скаргу слід направити до штабу оперативного командування, якому підпорядковується відповідна військова частина. Також можна звернутися до Військової служби правопорядку Збройних Сил України або на гарячу лінію Міністерства оборони України (15-12). Звернення необхідно зафіксувати: зберегти копії скарг, номер звернення на гарячу лінію тощо (Додаток 5).

У разі відсутності відповіді від оперативного командування або Міністерства оборони України є можливість звернення до суду. Суд може визнати протиправною відмову командира військової частини в наданні довідки та зобов’язати її видати. Такі випадки вже мали місце в судовій практиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.