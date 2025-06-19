Оформлення закордонного паспорта дитині: коли потрібна особиста присутність

Коли дитина має бути присутня при оформленні закордонного паспорта: пояснення міграційної служби.

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Під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон неповнолітній дитині присутність особи не завжди є обов’язковою — усе залежить від віку дитини. Про це повідомили у Міграційній службі Дніпропетровської області.

До 12 років — присутність не є обов’язковою. У цьому випадку батьки можуть подати одну кольорову фотокартку розміром 10×15 см. Її відцифрують під час подачі документів, а біометричні дані (відбитки пальців) не вносяться до паспорта.

Від 12 років і старше — особиста присутність дитини обов’язкова, оскільки у паспорт вносяться біометричні дані, включно з відцифрованими відбитками пальців рук.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла закон про множинне громадянство.

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