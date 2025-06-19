Оформление загранпаспорта ребенку: когда требуется личное присутствие

Когда ребенок должен присутствовать при оформлении загранпаспорта: объяснение миграционной службы.

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При оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу несовершеннолетнему ребенку личное присутствие не всегда обязательно — все зависит от возраста ребенка. Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.

До 12 лет — присутствие не является обязательным. В этом случае родители могут подать одну цветную фотографию размером 10×15 см. Ее оцифруют при подаче документов, а биометрические данные (отпечатки пальцев) в паспорт не вносятся.

С 12 лет и старше — личное присутствие ребенка обязательно, поскольку в паспорт вносятся биометрические данные, включая оцифрованные отпечатки пальцев рук.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве.

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