Назначен временный руководитель Службы судебной охраны

Петр Талпа получил задание навести порядок в Службе судебной охраны.

Источник фото - ТУ ССО в Одесской области

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Высший совет правосудия 19 июня назначил исполняющим обязанности председателя Службы судебной охраны Талпу Петра Валентиновича.

Согласно решению ВСП, Петр Талпа будет возглавлять Службу судебной охраны с 19 июня и до назначения нового председателя Судебной охраны, но все же не дольше, чем до 22 июля 2025 года.

Против назначения Петра Талпы на должность и. о. председателя ССО проголосовал только один член ВСП – Сергей Бурлаков.

«Надеемся, вы наведете порядок в Службе судебной охраны. В июле мы проведем оценку сделанного вами и примем соответствующее решение», – отметил председатель ВСП Григорий Усик.

Напомним, что Петр Талпа является заместителем главы Службы судебной охраны по организационно-управленческой деятельности. На указанную должность он был назначен 16 апреля 2024 года.

До назначения на должность заместителя председателя Судебной охраны Петр Талпа возглавлял ТУ ССО в Одесской области, а еще раньше работал в Национальной полиции.

Напомним, что 17 июня по собственному желанию уволился председатель Службы судебной охраны Павел Малыхин.

Автор Вячеслав Хрипун

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