Призначено тимчасового керівника Служби судової охорони

Петро Талпа отримав завдання навести лад у Службі судової охорони.

Джерело фото — ТУ ССО у Одеській області

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Вища рада правосуддя 19 червня призначила виконуючим обов’язки голови Служби судової охорони Талпу Петра Валентиновича.

Відповідно до рішення ВРП, Петро Талпа буде очолювати Службу судової охорони з 19 червня і до призначення нового голови Судової охорони, але все ж не довше ніж до 22 липня 2025 року.

Проти призначення Петра Талпи на посаду в. о. голови ССО проголосував лише один член ВРП – Сергій Бурлаков.

«Сподіваємося, ви наведете порядок у Службі судової охорони. У липні ми проведемо оцінку зробленого вами і приймемо відповідне рішення», - зазначив голова ВРП Григорій Усик.

Нагадаємо, що Петро Талпа є заступником голови Служби судової охорони з організаційно-управлінської діяльності. На вказану посаду він був призначений 16 квітня 2024 року.

До призначення на посаду заступника голови Судової охорони Петро Талпа очолював ТУ ССО у Одеській області, а ще раніше працював в Національній поліції.

Нагадаємо, що 17 червня за власним бажанням звільнився голова Служби судової охорони Павло Малихін.

Автор В’ячеслав Хрипун

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