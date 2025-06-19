У Хмельницькому суд збільшив розмір аліментів на трьох дітей через покращення матеріального стану батька

Суд збільшив розмір аліментів з 1500 по 3500 грн щомісячно на кожного з трьох неповнолітніх дітей.

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Хмельницький апеляційний суд частково задовольнив позов багатодітної матері – змінив розмір аліментів, які стягуються на її користь з колишнього чоловіка на утримання трьох спільних дітей. Відтепер він має платити по 3500 грн щомісячно на кожну дитину до досягнення ними повноліття. До цього сума аліментів була у понад 2 рази меншою. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Звертаючись до суду з позовом про збільшення розміру аліментів, жінка пояснила, що з колишнього чоловіка стягують по 1500 грн щомісячно на утримання кожної дитини. Та зараз цих коштів недостатньо для забезпечення їхніх потреб.

Вказала, що чоловік працездатний, з належним станом здоров’я, інших дітей на утриманні не має, до того ж його матеріальний стан з дати призначення аліментів суттєво покращився. Тому просила суд збільшити розмір аліментів, які стягуються з чоловіка, до 4500 грн на кожну дитину.

Хмельницький міськрайонний суд частково задовольнив її позов, збільшивши розмір аліментів до 2000 грн на кожну дитину.

На думку позивачки, суд першої інстанції залишив поза увагою покращення матеріального стану батька дітей й те, що сума аліментів, яку він сплачує, нижча за прожитковий мінімум та зовсім не покриває витрат на забезпечення дітям гідного життя. Тому з проханням скасувати рішення та задовольнити позов звернулася до апеляційного суду.

Чоловік заперечив проти задоволення її апеляційної скарги. За його словами, жінка з дітьми з початком повномасштабної війни виїхали до Іспанії, де, ймовірно, отримують соціальні виплати, розмір яких значно перевищує його дохід. Указав, що нерухоме майно він отримав у спадок після смерті батька. До того ж повністю утримує їхнього найстаршого повнолітнього сина-студента.

Апеляційний суд звернув увагу на докази у матеріалах справи – інформацію з державних реєстрів, сервісного центру МВС, які підтверджують, що з 2022 по 2024 роки відповідач набув у власність кілька земельних ділянок, будинок, квартиру та автомобіль.

«…що дає підстави зробити висновок про те, що майновий стан відповідача з дати призначення аліментів, 5 травня 2021 року, суттєво покращився», – зазначив суд.

Зважаючи на докази, враховуючи якнайкраще забезпечення інтересів дітей та те, що вони проживають разом із матір’ю, котра безумовно несе більші витрати на їх утримання, колегія суддів дійшла висновку про часткове задоволення позовних вимог – встановила розмір аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі по 3500 грн щомісячно на кожного з трьох неповнолітніх дітей.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 686/54/25 можна буде ознайомитись у ЄДРСР.

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