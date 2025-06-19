Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Хмельницком суд увеличил размер алиментов на троих детей из-за улучшения материального положения отца

14:06, 19 июня 2025
Суд увеличил размер алиментов с 1500 до 3500 грн ежемесячно на каждого из трех несовершеннолетних детей.
В Хмельницком суд увеличил размер алиментов на троих детей из-за улучшения материального положения отца
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд частично удовлетворил иск многодетной матери — изменил размер алиментов, взыскиваемых с бывшего мужа на содержание троих общих детей. Теперь он обязан платить по 3500 грн ежемесячно на каждого ребенка до достижения ими совершеннолетия. Ранее сумма алиментов была более чем в два раза меньше. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Обращаясь в суд с иском об увеличении размера алиментов, женщина пояснила, что с бывшего мужа взыскивают по 1500 грн ежемесячно на содержание каждого ребенка. Однако этих средств сейчас недостаточно для удовлетворения их потребностей.

Она указала, что мужчина трудоспособен, здоров, не содержит других детей, а его материальное положение с момента назначения алиментов существенно улучшилось. Поэтому она просила увеличить размер алиментов до 4500 грн на каждого ребенка.

Хмельницкий горрайонный суд частично удовлетворил ее иск, увеличив размер алиментов до 2000 грн на каждого ребенка.

По мнению истца, суд первой инстанции не учел улучшения финансового положения отца детей и тот факт, что выплачиваемая им сумма алиментов ниже прожиточного минимума и совсем не покрывает расходы на обеспечение достойной жизни детям. Поэтому она обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить решение и полностью удовлетворить иск.

Мужчина возразил против удовлетворения апелляционной жалобы. По его словам, женщина с детьми с началом полномасштабной войны выехала в Испанию, где, вероятно, получает социальные выплаты, размер которых значительно превышает его доход. Он добавил, что недвижимость получил в наследство после смерти отца и полностью содержит их старшего совершеннолетнего сына-студента.

Апелляционный суд обратил внимание на доказательства из материалов дела — информацию из государственных реестров, сервисного центра МВД, которые подтверждают, что с 2022 по 2024 годы ответчик приобрел в собственность несколько земельных участков, дом, квартиру и автомобиль.

«…что дает основание сделать вывод о том, что имущественное положение ответчика с момента назначения алиментов — 5 мая 2021 года — существенно улучшилось», — отметил суд.

Учитывая доказательства, необходимость наилучшего обеспечения интересов детей и то, что они проживают с матерью, которая несет большую часть расходов на их содержание, коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении исковых требований — установила размер алиментов в твердой денежной сумме по 3500 грн ежемесячно на каждого из трех несовершеннолетних детей.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/54/25 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инфраструктура сможет восстанавливаться не по принципу «все из бюджета», а в партнерстве – с бизнесом и с донорами – Юлия Свириденко

Юлия Свириденко отметила, что принятие закона о публично-частном партнерстве позволит Украине получить в ближайшие годы до миллиарда долларов инвестиций в конкретные проекты, в частности, порты и больницы.

Андрей Сибига заявил, что для госслужащих и судей множественное гражданство остается запрещенным, хотя принятый закон отдельно их не выделяет

Принятый Радой закон о множественном гражданстве отдельно не выделяет такую категорию лиц, как «судьи и госслужащие», а содержит общие нормы о случаях признания множественного гражданства у «граждан Украины».

Назначен временный руководитель Службы судебной охраны

Петр Талпа получил задание навести порядок в Службе судебной охраны.

Верховная Рада приняла в целом изменения относительно категорий лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной

Изменения касаются, в частности, лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни.

Верховная Рада создала ВСК по расследованию фактов коррупции в правоохранительных и судебных органах

Председателем ВСК избран Сергей Власенко, заместителем председателя Комиссии – Максим Бужанский.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України