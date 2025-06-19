В Хмельницком суд увеличил размер алиментов на троих детей из-за улучшения материального положения отца

Суд увеличил размер алиментов с 1500 до 3500 грн ежемесячно на каждого из трех несовершеннолетних детей.

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Хмельницкий апелляционный суд частично удовлетворил иск многодетной матери — изменил размер алиментов, взыскиваемых с бывшего мужа на содержание троих общих детей. Теперь он обязан платить по 3500 грн ежемесячно на каждого ребенка до достижения ими совершеннолетия. Ранее сумма алиментов была более чем в два раза меньше. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Обращаясь в суд с иском об увеличении размера алиментов, женщина пояснила, что с бывшего мужа взыскивают по 1500 грн ежемесячно на содержание каждого ребенка. Однако этих средств сейчас недостаточно для удовлетворения их потребностей.

Она указала, что мужчина трудоспособен, здоров, не содержит других детей, а его материальное положение с момента назначения алиментов существенно улучшилось. Поэтому она просила увеличить размер алиментов до 4500 грн на каждого ребенка.

Хмельницкий горрайонный суд частично удовлетворил ее иск, увеличив размер алиментов до 2000 грн на каждого ребенка.

По мнению истца, суд первой инстанции не учел улучшения финансового положения отца детей и тот факт, что выплачиваемая им сумма алиментов ниже прожиточного минимума и совсем не покрывает расходы на обеспечение достойной жизни детям. Поэтому она обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить решение и полностью удовлетворить иск.

Мужчина возразил против удовлетворения апелляционной жалобы. По его словам, женщина с детьми с началом полномасштабной войны выехала в Испанию, где, вероятно, получает социальные выплаты, размер которых значительно превышает его доход. Он добавил, что недвижимость получил в наследство после смерти отца и полностью содержит их старшего совершеннолетнего сына-студента.

Апелляционный суд обратил внимание на доказательства из материалов дела — информацию из государственных реестров, сервисного центра МВД, которые подтверждают, что с 2022 по 2024 годы ответчик приобрел в собственность несколько земельных участков, дом, квартиру и автомобиль.

«…что дает основание сделать вывод о том, что имущественное положение ответчика с момента назначения алиментов — 5 мая 2021 года — существенно улучшилось», — отметил суд.

Учитывая доказательства, необходимость наилучшего обеспечения интересов детей и то, что они проживают с матерью, которая несет большую часть расходов на их содержание, коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении исковых требований — установила размер алиментов в твердой денежной сумме по 3500 грн ежемесячно на каждого из трех несовершеннолетних детей.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/54/25 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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