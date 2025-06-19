Как военнослужащему получить справку об обстоятельствах ранения — алгоритм действий

Кто формирует справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), какие документы нужны, куда обращаться и что делать в случае отказа.

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В Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили, как военнослужащему получить справку об обстоятельствах травмы — ранения, контузии, увечья.

Справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья — Приложение 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВС Украины, утверждённому приказом МОУ от 14.08.2008 №402 (с изменениями) — это документ, содержащий информацию об обстоятельствах, при которых была получена травма, ранение или увечье.

Эта справка помогает установить причинную связь между обстоятельствами ранения и защитой Родины/выполнением обязанностей военной службы/прохождением военной службы. Её наличие обязательно для прохождения ВВК, МСЭК, влияет на размер выплаты единовременного денежного пособия в случае установления инвалидности или частичной потери трудоспособности.

Справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) выдается не менее чем в двух экземплярах, однако желательно иметь четыре:

Первый экземпляр — к приказу о выплате дополнительного вознаграждения;

Второй — к личному делу военнослужащего;

Третий — в госпитальную (гарнизонную) военно-врачебную комиссию для установления причинной связи травмы, заболевания, ранения с военной службой;

Четвёртый — для оформления единовременного денежного пособия.

В справке обязательно должны быть указаны обстоятельства, при которых было получено ранение (контузия, травма, увечье); находился ли военнослужащий в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения; связано ли ранение с совершением административного (уголовного) правонарушения и т.д.

Кто и как формирует справку об обстоятельствах травмы

Справка об обстоятельствах травмы формируется начальником медицинской службы и утверждается подписью командира в/ч на основании приказа командира воинской части о получении ранения (травмы, контузии, увечья) военнослужащим (статья 260 Устава внутренней службы Вооружённых Сил Украины).

Приказ командира воинской части о гибели, ранении (контузии, травме, увечье) военнослужащего издаётся на основании рапорта командира подразделения, журнала боевых действий, боевого донесения, карты передового района, первичной медицинской карты (Форма 100, Приложение 2 к Наставлению по медицинскому обеспечению ВС Украины на особый период) и т.д.

Таким образом, для получения справки об обстоятельствах травмы командир воинской части должен издать приказ о ранении военнослужащего.

Поэтому необходимо связаться с непосредственным командиром и убедиться, что он подал рапорт о событии (травме, ранении, контузии) в штаб в/ч. В журнале боевых действий обязательно должна быть соответствующая запись.

Если этого не сделано, военнослужащему необходимо самостоятельно составить объяснение и рапорт на имя командира в/ч.

В рапорте следует изложить просьбу выдать справку об обстоятельствах травмы. К рапорту необходимо приложить объяснение об обстоятельствах ранения. По возможности, но необязательно, можно также приложить объяснения 2–3 свидетелей (других военнослужащих, находившихся на месте ранения).

Затем следует направить рапорт о событии, собственные объяснения и объяснения свидетелей (при наличии) в свою в/ч одним из следующих способов:

Лично. Необходимо прибыть в штаб воинской части и передать документы в строевую часть. Следует сделать копии всех документов и потребовать, чтобы лицо, принимающее документы, поставило подпись, дату и печать воинской части на копии документов.

Через ТЦК и СП или учреждение здравоохранения (если военнослужащий находится вне пределов воинской части — в отпуске или на лечении): необходимо обратиться с соответствующим запросом к должностному лицу ТЦК и СП или к лечащему врачу госпиталя. Следует просить, чтобы на оригиналах документов была сделана отметка об отправке документов в в/ч средствами электронного документооборота. Оригиналы документов с отметкой и печатью необходимо сохранить и передать в строевую часть штаба после возвращения в воинскую часть.

Через Укрпочту: необходимо отправить документы «ценным письмом» (с объявленной ценностью), с описанием вложения и уведомлением о вручении — на юридический адрес пункта постоянной дислокации. Каждая воинская часть имеет юридический адрес ППД, который можно найти на сайте YouControl. В случае отсутствия такой информации — следует обратиться в командование воинской части или в ТЦК и СП по месту пребывания. Также можно воспользоваться горячей линией Минобороны (15-12).

Не рекомендуется передавать документы через других военнослужащих, так как существует риск их непринятия или отсутствия подтверждения передачи. Обязательно следует сохранять все документы и квитанции, подтверждающие факт отправки рапорта.

Рекомендуется воспользоваться услугами ТЦК и СП или медицинского учреждения для отправки и получения документов через систему электронного документооборота.

Если травма (ранение, контузия, увечье) была вызвана действиями противника, расследование обстоятельств не проводится (ст. 260 Устава внутренней службы ВСУ). В таком случае справка об обстоятельствах травмы выдается в течение пяти дней.

Служебное расследование может быть назначено при необходимости выяснения обстоятельств, имеющих значение для принятия решения командиром и установления причинно-следственной связи (нахождение в состоянии опьянения, правонарушение, членовредительство и т.д.) согласно ст. 260 Устава внутренней службы ВСУ.

Срок выдачи справки зависит от времени, необходимого для выяснения соответствующих обстоятельств и издания приказа командира воинской части.

Алгоритм действий для получения справки об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья):

Получить справку можно как в воинской части, так и по месту прохождения лечения или отпуска (Постановление КМУ № 901 от 23.08.2023). В зависимости от места нахождения возможны следующие действия:

Обращение к начальнику медицинской службы воинской части, который формирует справку и согласовывает её с командиром.

Обращение к представителю медицинского учреждения, в котором проходит лечение. Медучреждение должно направить запрос в воинскую часть, после чего полученная справка регистрируется и передаётся военнослужащему.

В случае необходимости получения оригинала справки — подаётся рапорт через медучреждение с указанием адреса для отправки и подписывается согласие на обработку персональных данных.

Если военнослужащий находится в отпуске или дома в процессе увольнения — обращение осуществляется в ближайший ТЦК и СП. Там подаётся рапорт с указанием формы справки (электронная копия или бумажный оригинал) и адреса доставки.

В случае непредоставления справки об обстоятельствах травмы:

Должно быть подтверждение факта направления рапорта о получении справки об обстоятельствах травмы в воинскую часть. Это могут быть копии документов, корешки ценных писем и т.д.

Необходимо подготовить жалобу на бездействие воинской части или затягивание издания приказа командира воинской части о ранении (контузии, травме, увечье) военнослужащего. Жалобу следует направить в штаб оперативного командования, которому подчиняется соответствующая воинская часть. Также можно обратиться в Военную службу правопорядка ВС Украины или на горячую линию Министерства обороны Украины (15-12). Обращение необходимо зафиксировать: сохранить копии жалоб, номер обращения на горячую линию и т.д. (Приложение 5).

В случае отсутствия ответа от оперативного командования или Минобороны Украины существует возможность обращения в суд. Суд может признать неправомерным отказ командира воинской части в предоставлении справки и обязать её выдать. Такие прецеденты уже имели место в судебной практике.

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