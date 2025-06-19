ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Деснянский райсуд Чернигова

Комиссия рассмотрит вопрос о командировке судей в суд в Чернигове.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила к рассмотрению вопрос о командировке (временном переводе) двух судей для отправления правосудия в Деснянский районный суд города Чернигова.

Рассмотрение вопроса состоится 16 июля 2025 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший желание быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме, к которому необходимо приложить соответствующие документы.

Ранее ВККС рекомендует командировать пятерых судей в другие суды.

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