Військовослужбовців за контрактом, які є ФОП, звільнили від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ – прийнято закон

Військовослужбовці, які є фізичними особами-підприємцями, і служать за контрактом, будуть звільнені від сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.
Як дізналася «Судово-юридична газета», йдеться про підтримані у другому читанні поправки до законопроекту 13134 про внесення змін до Податкового кодексу щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу.
«Останнім часом до мене часто зверталися військовослужбовці-ФОПи — з болючими питаннями: податкові пільги, борги, відновлення реєстрації платника єдиного податку. Сьогодні ці проблеми частково вирішено: Верховна Рада підтримала мої поправки, які повертають справедливість для ФОПів на фронті.
Що змінюється:
Після демобілізації є:
Увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.
Податкова зобов’язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання (якщо скасували через борг).
Якщо в податкової немає інформації про ФОП-військового — можна подати заяву. Без обмеження у часі та зі збереженням усіх прав. Ці ж правила — і в Законі про ЄСВ», зазначив Данило Гетманцев.
Автор: Наталя Мамченко
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