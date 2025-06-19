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Військовослужбовців за контрактом, які є ФОП, звільнили від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ – прийнято закон

15:03, 19 червня 2025
За словами Данила Гетманцева, Верховна Рада прийняла закон, за яким податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів — і автоматично застосовує звільнення від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ
Військовослужбовців за контрактом, які є ФОП, звільнили від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ – прийнято закон
Фото: unian.net
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Військовослужбовці, які є фізичними особами-підприємцями, і служать за контрактом, будуть звільнені від сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Як дізналася «Судово-юридична газета», йдеться про підтримані у другому читанні поправки до законопроекту 13134 про внесення змін до Податкового кодексу щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу.

«Останнім часом до мене часто зверталися військовослужбовці-ФОПи — з болючими питаннями: податкові пільги, борги, відновлення реєстрації платника єдиного податку. Сьогодні ці проблеми частково вирішено: Верховна Рада підтримала мої поправки, які повертають справедливість для ФОПів на фронті.

Що змінюється:

  • ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ.
  • Податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів — і автоматично застосовує звільнення. Обмеження в 10 днів на подання документів — скасовано.

Після демобілізації є:

  • 150 днів на подання звітності без штрафів;
  • 180 днів на сплату податків за працівників — теж без штрафів і пені.

Увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.

Податкова зобов’язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання (якщо скасували через борг).

Якщо в податкової немає інформації про ФОП-військового — можна подати заяву. Без обмеження у часі та зі збереженням усіх прав. Ці ж правила — і в Законі про ЄСВ», зазначив Данило Гетманцев.

Автор: Наталя Мамченко

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закон ЄС військовослужбовці ФОП військовий збір податки Данило Гетманцев Податковий кодекс України

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