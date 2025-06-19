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Найбільший витік в історії — 16 млрд паролів від Apple, Google, Telegram та Facebook злили у мережу

14:53, 19 червня 2025
У мережу також злили паролі від VPN-сервісів, порталів для розробників і навіть урядових служб.
Найбільший витік в історії — 16 млрд паролів від Apple, Google, Telegram та Facebook злили у мережу
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У 2025 році стався найбільший витік паролів за всю історію – 16 мільярдів облікових даних, включаючи логіни та паролі, були викрадені. Про це повідомляє Forbes з посиланням на розслідування команди Cybernews, яке триває ще з початку року.

Дослідники з кібербезпеки Cybernews виявили 30 наборів даних, кожен із яких містить від десятків мільйонів до понад 3,5 мільярда записів. У сукупності ці набори складають 16 мільярдів скомпрометованих облікових даних, що охоплюють логіни та паролі для популярних сервісів, таких як:

  • Apple,
  • Facebook,
  • Google,
  • GitHub,
  • Telegram,
  • VPN-сервісів,
  • порталів для розробників,
  • і навіть урядових служб.

Зазначається, що майже всі ці дані є новими і раніше не «світилися» як скомпрометовані, за винятком набору зі 184 мільйонів паролів, який виявив дослідник у галузі кібербезпеки Джеремія Фаулер та повідомив про це Website Planet у травні 2025 року.

За словами дослідників, це не просто черговий витік паролів, а ціла схема масового використання. Всі дані були структуровані у форматі URL, логінів і паролів та відкривають двері до практично будь-якого онлайн-сервісу.

Фахівці закликають усіх користувачів:

  • Негайно змінити паролі до основних акаунтів
  • Використовувати унікальні комбінації для кожного сервісу
  • Обов’язково вмикати багатофакторну аутентифікацію (2FA)
  • Перейти на паскі (passkeys) - більш безпечну альтернативу традиційним паролям
  • Систематично перевіряти свої акаунти за допомогою менеджерів паролів, таких як Bitwarden, 1Password або NordPass.

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хакер

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