Крупнейшая утечка в истории — 16 миллиардов паролей от Apple, Google, Telegram и Facebook слили в сеть

В сеть также слили пароли от VPN-сервисов, порталов для разработчиков и даже государственных служб.

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В 2025 году произошла крупнейшая утечка паролей за всю историю — 16 миллиардов учетных данных, включая логины и пароли, были украдены. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на расследование команды Cybernews, которое продолжается с начала года.

Исследователи по кибербезопасности из Cybernews обнаружили 30 наборов данных, каждый из которых содержит от десятков миллионов до более чем 3,5 миллиарда записей. В совокупности эти базы включают 16 миллиардов скомпрометированных учетных данных, охватывающих логины и пароли от популярных сервисов, таких как:

Apple,

Facebook,

Google,

GitHub,

Telegram,

VPN-сервисы,

порталы для разработчиков,

и даже государственные учреждения.

Уточняется, что почти все эти данные новые и ранее не фигурировали как скомпрометированные, за исключением базы из 184 миллионов паролей, обнаруженной исследователем в области кибербезопасности Джеремией Фаулером и опубликованной Website Planet в мае 2025 года.

По словам исследователей, это не просто очередная утечка паролей, а целая схема массового использования. Все данные структурированы в формате URL, логинов и паролей и открывают доступ практически ко всем онлайн-сервисам.

Специалисты настоятельно рекомендуют всем пользователям:

немедленно сменить пароли от основных аккаунтов;

использовать уникальные комбинации для каждого сервиса;

обязательно включить многофакторную аутентификацию (2FA);

перейти на passkeys — более безопасную альтернативу обычным паролям;

регулярно проверять свои аккаунты с помощью менеджеров паролей, таких как Bitwarden, 1Password или NordPass.

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