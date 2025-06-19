Крупнейшая утечка в истории — 16 миллиардов паролей от Apple, Google, Telegram и Facebook слили в сеть

В 2025 году произошла крупнейшая утечка паролей за всю историю — 16 миллиардов учетных данных, включая логины и пароли, были украдены. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на расследование команды Cybernews, которое продолжается с начала года.
Исследователи по кибербезопасности из Cybernews обнаружили 30 наборов данных, каждый из которых содержит от десятков миллионов до более чем 3,5 миллиарда записей. В совокупности эти базы включают 16 миллиардов скомпрометированных учетных данных, охватывающих логины и пароли от популярных сервисов, таких как:
Уточняется, что почти все эти данные новые и ранее не фигурировали как скомпрометированные, за исключением базы из 184 миллионов паролей, обнаруженной исследователем в области кибербезопасности Джеремией Фаулером и опубликованной Website Planet в мае 2025 года.
По словам исследователей, это не просто очередная утечка паролей, а целая схема массового использования. Все данные структурированы в формате URL, логинов и паролей и открывают доступ практически ко всем онлайн-сервисам.
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