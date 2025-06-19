Военнослужащих-ФОП, служащих по контракту, освободили от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ – принят закон

По словам Даниила Гетманцева, Верховная Рада приняла закон, согласно которому налоговая автоматически получает данные о военных-ФОП и автоматически применяет освобождение от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ.

Фото: unian.net

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Военнослужащие, являющиеся физическими лицами-предпринимателями и служащие по контракту, будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц, единого налога, военного сбора и единого социального взноса. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», речь идет о поддержанных во втором чтении поправках к законопроекту 13134 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно расширения доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров управляемого доступа.

«В последнее время ко мне часто обращались военнослужащие-ФОП — с болезненными вопросами: налоговые льготы, долги, восстановление регистрации плательщика единого налога. Сегодня эти проблемы частично решены: Верховная Рада поддержала мои поправки, которые возвращают справедливость для ФОП на фронте.

Что меняется:

ФОП-контрактники также освобождены от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ.

Налоговая автоматически получает данные о военных-ФОП — и автоматически применяет освобождение. Ограничение в 10 дней на подачу документов — отменено.

После демобилизации есть:

150 дней на подачу отчетности без штрафов;

180 дней на уплату налогов за работников — тоже без штрафов и пени.

Весь налоговый долг военных-ФОП подлежит аннулированию.

Налоговая обязана восстановить регистрацию единого налога с даты ее аннулирования (если отменили из-за долга).

Если у налоговой нет информации о ФОП-военном — можно подать заявление. Без ограничения по времени и с сохранением всех прав. Эти же правила — и в Законе о ЕСВ», — отметил Даниил Гетманцев.

Автор: Наталя Мамченко

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