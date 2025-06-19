Военнослужащих-ФОП, служащих по контракту, освободили от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ – принят закон

Военнослужащие, являющиеся физическими лицами-предпринимателями и служащие по контракту, будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц, единого налога, военного сбора и единого социального взноса. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.
Как стало известно «Судебно-юридической газете», речь идет о поддержанных во втором чтении поправках к законопроекту 13134 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно расширения доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров управляемого доступа.
«В последнее время ко мне часто обращались военнослужащие-ФОП — с болезненными вопросами: налоговые льготы, долги, восстановление регистрации плательщика единого налога. Сегодня эти проблемы частично решены: Верховная Рада поддержала мои поправки, которые возвращают справедливость для ФОП на фронте.
Что меняется:
После демобилизации есть:
Весь налоговый долг военных-ФОП подлежит аннулированию.
Налоговая обязана восстановить регистрацию единого налога с даты ее аннулирования (если отменили из-за долга).
Если у налоговой нет информации о ФОП-военном — можно подать заявление. Без ограничения по времени и с сохранением всех прав. Эти же правила — и в Законе о ЕСВ», — отметил Даниил Гетманцев.
Автор: Наталя Мамченко
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