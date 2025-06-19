Андрій Сибіга заявив, що для держслужбовців і суддів множинне громадянство залишається забороненим, хоча прийнятий закон окремо їх не виділяє

Прийнятий Радою закон про множинне громадянство окремо не виділяє таку категорію осіб, як «судді та держслужбовці», а містить загальні норми щодо випадків визнання множинного громадянства у «громадян України».

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Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга привітав ухвалення закону про множинне громадянство. Нагадаємо, відповідний законопроект 11469 Верховна Рада прийняла 18 червня.

Він зазначив, що «для держслужбовців і суддів множинне громадянство заборонено законодавством і надалі».

Разом із тим, як писала «Судово-юридична газета», нова стаття 5-1 закону про громадянство, яка вводиться до нього законопроектом 11469 і визначає легальні випадки для множинного громадянства, не оперує якимось виключеннями з поняття «громадянин України».

Дійсно, народні депутати, у тому числі, з фракції «Слуга народу» подавали відповідні поправки, щоб прописати окреме виключення з дозволу мати множинне громадянство для суддів, однак ці поправки комітет не врахував у фінальній редакції (нижче наводимо порівняльну таблицю).

Прийнятий закон у статті 5-1 передбачає, що наявність у громадянина України громадянства іншої держави визнається зокрема у випадках:

автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства унаслідок одруження з іноземцем;

автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку (за списком Кабміну) тощо.

Отже, саме у цій статті не встановлено заборони для суддів і держслужбовців мати множинне громадянство.

В той же час закон про судоустрій і статус суддів (стаття 121) визначає, що повноваження судді припиняються у разі набуття суддею громадянства іншої держави – з дня припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави.

Набуттям громадянства іншої держави для цілей цієї статті визнається:

1) отримання суддею статусу громадянина іншої держави в результаті дій, вчинених таким суддею або від його імені за його дорученням або за його згодою для створення відповідних правових наслідків;

2) у разі якщо суддею отриманий статус громадянина іншої держави в силу закону або іншим чином без його згоди, - невчинення суддею дій для позбавлення статусу громадянина іншої держави протягом десяти днів з дня, коли судді стало відомо про отримання такого статусу.

Отже, нова стаття 5-1 закону про множинне громадянство може спричинити певну конкуренцію норм з точки зору, що вона безпосередньо не забороняє суддям перебувати у кількох громадянствах одночасно (адже судді теж є громадянами).

Разом з тим, новим законом Кабміну у 6-місячний строк доручено подати на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо врегулювання особливостей зайняття деяких посад в органах влади і органах місцевого самоврядування громадянами, які також мають громадянство іноземної держави «з урахуванням загроз національній безпеці». Слід зауважити, що такий законопроект у Верховній Раді вже лежить з 2022 року. Як раніше писала «Судово-юридична газета», це законопроект про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства 6369-д. Законопроект було зареєстровано 30 червня 2022 року.

Основна ідея проекту полягає у запровадженні для низки посадових осіб, які виконують (претендують на виконання) функції держави або місцевого самоврядування, керівників стратегічних підприємств, осіб, що претендують чи мають допуск до державної таємниці, обов’язкового декларування іноземного громадянства. Якщо цей законопроект 6369-д ухвалять, то громадяни України, що мають одночасно громадянство іноземної держави, позбавлятимуться права на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, права бути депутатами місцевих рад тощо.

Також Андрій Сибіга зазначив, що закон про множинне громадянство «продуманий та якісний», хоча порівняльна таблиця, підготовлена до прийняття у другому читанні (і за таку редакцію проголосувала Рада), містить численні помилки. Зокрема, містяться посилання на зміни до статей закону про громадянство, яких не існує в законі про громадянство. Наприклад, була підтримана поправка 675 про внесення змін до частини 6 статті 10 закону про громадянство стосовно порядку поновлення громадянства, яка передбачає зміни до пункту 7 ч. 6 ст. 10, якого змінити у чинній редакції неможливо, бо його там не існує. Тож, апарату парламенту доведеться проводити значне техніко-юридичне доопрацювання проголосованого тексту.

Загалом Андрій Сибіга вказав, що закон про множинне громадянство важливий, оскільки мільйони наших громадян перебувають за кордоном.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», внаслідок прийняття цього закону громадян України може побільшати. Так, прийнятий Верховною Радою закон 11469 про множинне громадянство дозволяє отримати українське громадянство широкому колу іноземців. Частині з них достатньо буде виконати мінімальний набір вимог. Окрім безпосередньо військовослужбовців-іноземців, можливості розширюються також для іноземців, країни яких увійдуть у «спрощений» список Кабміну, для волонтерів-іноземців, які надавали ЗСУ стрілецьку, тактичну, радіотехнічну, вибухотехнічну, медичну та іншу допомогу, для закордонних українців, для осіб з психічними розладами, для тих, хто згадає про своє «коріння» в Україні тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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