Андрей Сибига заявил, что для госслужащих и судей множественное гражданство остается запрещенным, хотя принятый закон отдельно их не выделяет

Принятый Радой закон о множественном гражданстве отдельно не выделяет такую категорию лиц, как «судьи и госслужащие», а содержит общие нормы о случаях признания множественного гражданства у «граждан Украины».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига приветствовал принятие закона о множественном гражданстве. Напомним, соответствующий законопроект 11469 Верховная Рада приняла 18 июня.

Он отметил, что «для госслужащих и судей множественное гражданство запрещено законодательством и в дальнейшем».

Вместе с тем, как писала «Судебно-юридическая газета», новая статья 5-1 закона о гражданстве, которая вводится в него законопроектом 11469 и определяет легальные случаи для множественного гражданства, не оперирует какими-либо исключениями из понятия «гражданин Украины».

Действительно, народные депутаты, в том числе из фракции «Слуга народа», подавали соответствующие поправки, чтобы прописать отдельное исключение из разрешения иметь множественное гражданство для судей, однако эти поправки комитет не учел в финальной редакции (ниже приводим сравнительную таблицу).

Принятый закон в статье 5-1 предусматривает, что наличие у гражданина Украины гражданства другого государства признается, в частности, в случаях:

автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;

автоматического приобретения гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретения гражданином Украины гражданства государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке (по списку Кабмина) и т.д.

Следовательно, именно в этой статье не установлен запрет для судей и госслужащих иметь множественное гражданство.

В то же время закон о судоустройстве и статусе судей (статья 121) определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае приобретения судьей гражданства другого государства – со дня прекращения гражданства Украины или приобретения гражданства другого государства.

Приобретением гражданства другого государства для целей этой статьи признается:

1. получение судьей статуса гражданина другого государства в результате действий, совершенных таким судьей или от его имени по его поручению или с его согласия для создания соответствующих правовых последствий;

2. в случае если судьей получен статус гражданина другого государства в силу закона или иным образом без его согласия, – несовершение судьей действий для лишения статуса гражданина другого государства в течение десяти дней со дня, когда судье стало известно о получении такого статуса.

Таким образом, новая статья 5-1 закона о множественном гражданстве может повлечь определенную конкуренцию норм с точки зрения того, что она непосредственно не запрещает судьям находиться в нескольких гражданствах одновременно (ведь судьи тоже являются гражданами).

Вместе с тем, новым законом Кабмину в 6-месячный срок поручено подать на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по урегулированию особенностей занятия некоторых должностей в органах власти и органах местного самоуправления гражданами, которые также имеют гражданство иностранного государства «с учетом угроз национальной безопасности». Следует отметить, что такой законопроект в Верховной Раде уже лежит с 2022 года. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», это законопроект о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства 6369-д. Законопроект был зарегистрирован 30 июня 2022 года.

Основная идея проекта заключается во введении для ряда должностных лиц, которые выполняют (претендуют на выполнение) функции государства или местного самоуправления, руководителей стратегических предприятий, лиц, претендующих или имеющих допуск к государственной тайне, обязательного декларирования иностранного гражданства. Если этот законопроект 6369-д примут, то граждане Украины, имеющие одновременно гражданство иностранного государства, будут лишаться права на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, права быть депутатами местных советов и т.д.

Также Андрей Сибига отметил, что закон о множественном гражданстве «продуманный и качественный», хотя сравнительная таблица, подготовленная к принятию во втором чтении (и за такую редакцию проголосовала Рада), содержит многочисленные ошибки. В частности, имеются ссылки на изменения к статьям закона о гражданстве, которых не существует в законе о гражданстве. Например, была поддержана поправка 675 о внесении изменений в часть 6 статьи 10 закона о гражданстве относительно порядка восстановления гражданства, которая предусматривает изменения к пункту 7 ч. 6 ст. 10, которого изменить в действующей редакции невозможно, потому что его там не существует. Поэтому аппарату парламента придется проводить значительную технико-юридическую доработку проголосованного текста.

В целом Андрей Сибига указал, что закон о множественном гражданстве важен, поскольку миллионы наших граждан находятся за границей.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в результате принятия этого закона граждан Украины может стать больше. Так, принятый Верховной Радой закон 11469 о множественном гражданстве позволяет получить украинское гражданство широкому кругу иностранцев. Части из них достаточно будет выполнить минимальный набор требований. Помимо непосредственно военнослужащих-иностранцев, возможности расширяются также для иностранцев, страны которых войдут в «упрощенный» список Кабмина, для волонтеров-иностранцев, оказывавших ВСУ стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую и другую помощь, для зарубежных украинцев, для лиц с психическими расстройствами, для тех, кто вспомнит о своих «корнях» в Украине и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.