В Мексике судьей стала адвокат, которая ранее представляла наркобарона Эль Чапо

Избрание Сильвии Дельгадо Гарсии вызвало критику из-за ее участия в юридической команде лидера картеля Синалоа.

Источник фото: AP Photo/Christian Chavez

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Сильвия Дельгадо Гарсия, известная своим участием в защите одного из самых известных наркобаронов Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, заняла должность судьи уголовного суда в Сьюдад-Хуаресе, штат Чиуауа, по итогам исторических судебных выборов в Мексике. Об этом пишет АР.

В 2016 году она была членом юридической команды лидера картеля Синалоа во время его пребывания в тюрьме перед экстрадицией в США. В итоге его приговорили к пожизненному заключению в США.

И хотя Дельгадо Гарсия заверила, что участвовала лишь в одном заседании, ее кандидатура вызвала критику. Правозащитная группа Defensorxs назвала ее «высокорисковой».

Несмотря на это, Дельгадо Гарсия победила на выборах, ставших частью реформ, инициированных экс-президентом Лопесом Обрадором с целью очистить судебную систему.

Дельгадо Гарсия объяснила свое решение представлять Гусмана как фундаментальное право правовой системы: «Каждый имеет право на эффективную защиту».

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