У Мексиці суддею стала адвокатка, яка раніше представляла наркобарона Ель Чапо

Обрання Сільвії Дельгадо Гарсії викликало критику через її участь у юридичній команді лідера картелю Сіналоа.

Джерело фото: AP Photo/Christian Chavez

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Сільвія Дельгадо Гарсія, відома своєю участю в захисті одного з найвідоміших наркобаронів Хоакіна «Ель Чапо» Гусмана, обійняла посаду судді кримінального суду в Сьюдад-Хуаресі, штат Чіуауа, за підсумками історичних судових виборів у Мексиці. Про це пише АР.

У 2016 році вона була членом юридичної команди лідера картелю Сіналоа під час його перебування у в’язниці перед екстрадицією до США. Зрештою, його засудили до довічного ув'язнення в США.

І хоча Дельгадо Гарсія запевнила, що брала участь лише в одному засіданні, її кандидатура викликала критику. Правозахисна група Defensorxs назвала її «високоризиковою».

Попри це, Дельгадо Гарсія перемогла на виборах, які стали частиною реформ, ініційованих експрезидентом Лопесом Обрадором з метою очистити судову систему.

Дельгадо Гарсія пояснила своє рішення представляти Гусмана як фундаментальне право правової системи: «Кожен має право на ефективний захист».

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