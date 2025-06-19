Практика судів
  1. У світі
  2. / Судова практика

Автомобіль збив спортсмена під час гонки — британський суд визнав, що велосипедний клуб не винен у ДТП

21:46, 19 червня 2025
Суд дійшов висновку, що організатори гонки як волонтери виконали усі обов’язки, а винуватцем аварії є лише водій.
Автомобіль збив спортсмена під час гонки — британський суд визнав, що велосипедний клуб не винен у ДТП
Фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велосипедний клуб, який організував гонку на час, не несе відповідальності за ДТП, внаслідок якої серйозно постраждав спортсмен. Таке рішення ухвалив Високий суд Лондона, передає Law Gazette.

Під час розгляду справи Hetherington v Fell & Anor суд дійшов висновку, що волонтерський велоклуб Ferryhill Wheelers виконав усі зобов’язання щодо безпеки: він попередив водіїв про проведення заїзду, а винуватцем аварії є лише водій автомобіля.

Цей випадок став прецедентом — уперше у рішенні Високого суду було застосовано положення Закону про соціальну активність, відповідальність і героїзм (Social Action, Responsibility and Heroism Act 2015). Закон передбачає, що суд має враховувати, чи діяв відповідач на користь суспільства.

Суддя наголосив, що волонтери велоклубу діяли відповідально та у межах розумного стандарту безпеки:

«Це добровільна організація, яка безкоштовно працює на благо суспільства. Вимагати від неї надмірних заходів безпеки означало б відлякати подібні ініціативи», — сказав суддя Рітчі.

Як відомо, аварія сталася у 2019 році на трасі A689 під час заїзду, організованого клубом. Один з велосипедистів, який їхав маршрутом, частково прокладеним по автомагістралі, потрапив під авто, водій якого повертався додому після 12-годинної зміни. Швидкість авто була близько 30 км/год. Велосипедист провів три місяці у лікарні, потім ще понад чотири — на реабілітації. Він втратив частину когнітивних здібностей, має підвищений ризик епілепсії та страждає на психоемоційні порушення, пов’язані з травмою.

Водій визнав провину, але подав зустрічний позов до клубу — звинуватив у недбалому оцінюванні ризиків і недостатній кількості знаків та маршалів на трасі.

Клуб це заперечив і наголосив, що діяв виключно у складі волонтерської ініціативи. Організатори зазначили, що вже проводили подібні заходи раніше, а для безпеки встановили тимчасові знаки й виставили маршалів — просто водій їх не побачив.

Суд повністю відхилив позов проти клубу. У рішенні прозвучало: «Ми не маємо справи з транснаціональною компанією на кшталт Shell. Це волонтерський клуб, і його не слід оцінювати за такими ж стандартами».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ДТП Великобританія Велика Британія авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада внесла зміни щодо подання податкової звітності мобілізованими адвокатами та іншими самозайнятими особами

Закон передбачає, що завдяки автоматичному отриманню Державною податковою службою інформації з Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» буде спрощена низка процесів.

Андрій Сибіга заявив, що для держслужбовців і суддів множинне громадянство залишається забороненим, хоча прийнятий закон окремо їх не виділяє

Прийнятий Радою закон про множинне громадянство окремо не виділяє таку категорію осіб, як «судді та держслужбовці», а містить загальні норми щодо випадків визнання множинного громадянства у «громадян України».

«Джура-Прикордонник» і «Джура-Поліцейський»: Верховна Рада ухвалила постанову про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Джура»

Гра «Джура» сприяє здобуттю молоддю первинних загальновійськових і спеціальних компетентностей, у тому числі за спеціалізаціями «Джура-Оборонець», «Джура-Десантник», «Джура-Прикордонник», «Джура-Гвардієць», «Джура-Поліцейський», необхідних для відстоювання територіальної цілісності, захисту державного кордону, забезпечення правопорядку.

Військовослужбовців за контрактом, які є ФОП, звільнили від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ – прийнято закон

За словами Данила Гетманцева, Верховна Рада прийняла закон, за яким податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів — і автоматично застосовує звільнення від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ

Інфраструктура зможе відновлюватися не за принципом «усе з бюджету», а в партнерстві — з бізнесом та з донорами — Юлія Свириденко

Юлія Свириденко зазначила, що завдяки прийняттю закону про публічно-приватне партнерство Україна зможе отримати у найближчі роки до мільярду доларів інвестицій у конкретні проекти – зокрема порти і лікарні.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України