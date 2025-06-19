Автомобіль збив спортсмена під час гонки — британський суд визнав, що велосипедний клуб не винен у ДТП

Суд дійшов висновку, що організатори гонки як волонтери виконали усі обов’язки, а винуватцем аварії є лише водій.

Фото: unsplash

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Велосипедний клуб, який організував гонку на час, не несе відповідальності за ДТП, внаслідок якої серйозно постраждав спортсмен. Таке рішення ухвалив Високий суд Лондона, передає Law Gazette.

Під час розгляду справи Hetherington v Fell & Anor суд дійшов висновку, що волонтерський велоклуб Ferryhill Wheelers виконав усі зобов’язання щодо безпеки: він попередив водіїв про проведення заїзду, а винуватцем аварії є лише водій автомобіля.

Цей випадок став прецедентом — уперше у рішенні Високого суду було застосовано положення Закону про соціальну активність, відповідальність і героїзм (Social Action, Responsibility and Heroism Act 2015). Закон передбачає, що суд має враховувати, чи діяв відповідач на користь суспільства.

Суддя наголосив, що волонтери велоклубу діяли відповідально та у межах розумного стандарту безпеки:

«Це добровільна організація, яка безкоштовно працює на благо суспільства. Вимагати від неї надмірних заходів безпеки означало б відлякати подібні ініціативи», — сказав суддя Рітчі.

Як відомо, аварія сталася у 2019 році на трасі A689 під час заїзду, організованого клубом. Один з велосипедистів, який їхав маршрутом, частково прокладеним по автомагістралі, потрапив під авто, водій якого повертався додому після 12-годинної зміни. Швидкість авто була близько 30 км/год. Велосипедист провів три місяці у лікарні, потім ще понад чотири — на реабілітації. Він втратив частину когнітивних здібностей, має підвищений ризик епілепсії та страждає на психоемоційні порушення, пов’язані з травмою.

Водій визнав провину, але подав зустрічний позов до клубу — звинуватив у недбалому оцінюванні ризиків і недостатній кількості знаків та маршалів на трасі.

Клуб це заперечив і наголосив, що діяв виключно у складі волонтерської ініціативи. Організатори зазначили, що вже проводили подібні заходи раніше, а для безпеки встановили тимчасові знаки й виставили маршалів — просто водій їх не побачив.

Суд повністю відхилив позов проти клубу. У рішенні прозвучало: «Ми не маємо справи з транснаціональною компанією на кшталт Shell. Це волонтерський клуб, і його не слід оцінювати за такими ж стандартами».

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