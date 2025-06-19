На Полтавщині через загрозу російських ударів заборонили масові заходи

Рішення заборонити масові заходи прийняли у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах м. Полтава та району.

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Ради оборони Полтавської області заборола проведення масових заходів у період з 18 по 24 червня. Про це повідомив начальник міської Інспекції з благоустрою Максим Малько.

«Друзі, інформую, що захід, запланований на неділю, 22 червня (Крутий Берег, Школа №35, 10:00), переноситься попередньо на 28 червня.

Причина – відповідне рішення Ради оборони Полтавської області від 14.09.2023 №51, введене в дію розпорядженням начальника ОВА, щодо заборони проведення масових заходів у період з 18.06.2025 по 24.06.2025», - заявив він.

Депутат підкреслив, що таке рішення прийнято у зв'язку з підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах м. Полтава та району.

Також він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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