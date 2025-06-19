Рада прийняла законопроект про публічно-приватне партнерство – Свириденко розповіла, на які зміни чекати

В Україні запрацює новий механізм державно-приватного партнерства — проекти реалізовуватимуть за участі бізнесу та донорів.

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Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект 7508 про вдосконалення механізму публічно-приватного партнерства. За словами першої віцепрем’єр – міністерки економіки Юлії Свириденко, «без перебільшення, ми йшли роками до його ухвалення».

«Відтак в Україні інфраструктура зможе будуватись чи відновлюватися не за принципом «усе з бюджету», а в партнерстві — з бізнесом та з донорами. На основі публічно-приватного партнерства. Так — як це відбувається у світі», - пояснила вона.

Зокрема, як вказує Свириденко, хоча концепт ППП в Україні існує вже давно, але за весь час у нас було укладено лише два великі концесійні договори.

«Завдяки змінам до законодавства ми розраховуємо, що механізм ППП нарешті запрацює і принесе нам у найближчі роки до 1 млрд доларів інвестицій у конкретні проекти. Насамперед, це можуть бути такі сфери: порти, лікарні, муніципальні об’єкти», - пояснила очільниця Мінекономіки.

Що змінюється:

Закон дозволяє запровадити гібридну модель ППП, у якій поєднується бюджет, гранти від наших міжнародних партнерів й приватне фінансування. Це і дешевше для держави, і швидше, і безпечніше для інвестора.

Маленькі громади тепер зможуть реалізовувати проекти без дорогих ТЕО — достатньо концепту. Наприклад, маленький реабілітаційний центр, садочок чи доступне житло. А державні компанії, як-от Укрзалізниця, — запускати ППП без бюрократичного лабіринту. Це дозволить їм відновлювати вокзали, а Укренерго — електромережі.

Ще одна важлива зміна — держава отримає право запускати спрощену процедуру для проєктів відновлення: у медицині, транспорті, енергетиці, освіті, соціальних послугах. Вона діятиме під час воєнного стану та ще 7 років після — для проектів будь-якого розміру.

Крім того, закон вводить додаткові гарантії для інвесторів (наприклад, щодо стабільності умов договору), а також оновлює понад 30 секторальних законів. Тепер ППП зможе запрацювати у тих сферах, де раніше це було майже неможливо через юридичні бар’єри — наприклад, в медицині, освіті, культурі, транспорті чи житловому господарстві.

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