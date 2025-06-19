Рада приняла законопроект о государственно-частном партнерстве — Свириденко рассказала, какие изменения ожидаются

В Украине заработает новый механизм государственно-частного партнерства - проекты будут реализовываться при участии бизнеса и доноров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 7508 о совершенствовании механизма государственно-частного партнерства. По словам первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко, «без преувеличения, мы шли к его принятию годами».

«Теперь в Украине инфраструктура сможет строиться или восстанавливаться не по принципу «все из бюджета», а в партнерстве — с бизнесом и донорами. На основе государственно-частного партнерства. Так — как это происходит в мире», — пояснила она.

В частности, как отмечает Свириденко, хотя концепт ГЧП в Украине существует уже давно, за все время у нас было заключено только два крупных концессионных договора.

«Благодаря изменениям в законодательство мы рассчитываем, что механизм ГЧП наконец заработает и принесет нам в ближайшие годы до 1 млрд долларов инвестиций в конкретные проекты. Прежде всего, это могут быть такие сферы: порты, больницы, муниципальные объекты», — объяснила глава Минэкономики.

Что изменяется:

Закон позволяет внедрить гибридную модель ГЧП, в которой сочетаются бюджетные средства, гранты от наших международных партнеров и частное финансирование. Это и дешевле для государства, и быстрее, и безопаснее для инвестора.

Небольшие громады теперь смогут реализовывать проекты без дорогостоящих ТЭО — достаточно концепта. Например, небольшой реабилитационный центр, детский сад или доступное жилье. А государственные компании, такие как Укрзализныця, — запускать ГЧП без бюрократического лабиринта. Это позволит им восстанавливать вокзалы, а Укрэнерго — электросети.

Еще одно важное изменение — государство получит право запускать упрощенную процедуру для проектов восстановления: в медицине, транспорте, энергетике, образовании, социальных услугах. Она будет действовать во время военного положения и еще 7 лет после — для проектов любого масштаба.

Кроме того, закон вводит дополнительные гарантии для инвесторов (например, по стабильности условий договора), а также обновляет более 30 отраслевых законов. Теперь ГЧП сможет заработать в тех сферах, где раньше это было практически невозможно из-за юридических барьеров — например, в медицине, образовании, культуре, транспорте или жилищном хозяйстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.