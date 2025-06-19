Дата приобретения авто не совпадает с месяцем его регистрации — как начисляется транспортный налог

Если месяц приобретения авто и месяц госрегистрации разные, то уплачивать транспортный налог следует именно с месяца регистрации.

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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области рассказали, каким образом начисляется транспортный налог, если месяц, в котором приобретено транспортное средство, не совпадает с месяцем его регистрации.

Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине в соответствии с действующим законодательством собственные легковые автомобили, которые согласно пп. 267.2.1 НКУ являются объектами налогообложения.

Объектом налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

При оформлении сделки о приобретении права собственности необходимо обратить внимание на то, что в соответствии со ст. 210 ГКУ сделка подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом. Такая сделка считается совершенной с момента ее государственной регистрации. Перечень органов, осуществляющих государственную регистрацию, порядок регистрации, а также порядок ведения соответствующих реестров устанавливаются законом.

Единая на территории Украины процедура государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автотранспорта установлена постановлением КМУ от 7.09.1998 №1388 «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов».

Следовательно, за транспортные средства, приобретенные в течение года, транспортный налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект — то есть проведена регистрация транспортного средства.

Таким образом, если месяц приобретения транспортного средства и месяц его государственной регистрации не совпадают, то уплачивать транспортный налог необходимо с месяца, в котором была проведена регистрация транспортного средства.

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