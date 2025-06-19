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В Киеве разрабатывают механизмы борьбы с дрифтерами и громкими авто и мотоциклами

15:18, 19 июня 2025
В Киеве усилят борьбу с дрифтерами и громкими авто.
В Киеве разрабатывают механизмы борьбы с дрифтерами и громкими авто и мотоциклами
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В Киеве вызвало резонанс поведение водителей автомобилей, которые устроили дрифт в центре города в то время, когда в столице был объявлен День траура 18 июня. Об этом заявил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

«Вторые сутки мы ликвидируем последствия российской атаки. Наши спасатели и коммунальные службы работают практически круглосуточно. Киев и Украина — в трауре. В то же время молодые люди на дорогих автомобилях в центре столицы решили развлечься и устроили дрифт», — подчеркнул он.

По словам Ткаченко, громкие звуки автомобилей с «прямотоками» или дрифт могут вызвать острую реакцию у военных, а также у гражданских. «Для них — это очень сильный триггер. Поэтому это просто недопустимо», — отметил он.

В настоящее время КГВА разрабатывает комплексные механизмы противодействия такому поведению — в частности, на законодательном уровне. Кроме того, Ткаченко анонсировал обращение в патрульную полицию относительно усиления контроля на дорогах.

«Кроме этого, мы работаем над тем, чтобы виновные в ситуации, которая произошла накануне, поняли, что они сделали не так. Вся информация у нас есть», — подчеркнул начальник КГВА.

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