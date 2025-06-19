У Києві опрацьовують механізми боротьби з дрифтерами та гучними авто і мотоциклами

У Києві посилять боротьбу з дрифтерами та гучними авто.

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У Києві викликала резонанс поведінка водіїв автівок, які влаштували дрифт у центрі міста в той час, коли столиця оголосили День жалоби 18 червня. Про це заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

«Другу добу ми ліквідовуємо наслідки російської атаки. Наші рятувальники й комунальники працюють практично цілодобово. Київ та Україна — в жалобі. Водночас молоді люди на дорогих автівках в центрі столиці вирішили розважитися та влаштували дрифт», — наголосив він.

За словами Ткаченка, гучні звуки автомобілів із «прямотоками» чи дрифт можуть спричинити гостру реакцію у військових, а також у цивільних. «Для них — це дуже сильний тригер. Тому це просто неприпустимо», — підкреслив він.

Наразі КМВА розробляє комплексні механізми протидії такій поведінці — зокрема, на законодавчому рівні. Крім того, Ткаченко анонсував звернення до патрульної поліції щодо посилення контролю на дорогах.

«Окрім цього, працюємо над тим, аби винні в ситуації, яка сталась напередодні, зрозуміли, що вони зробили не так. Вся інформація в нас є», — підкреслив начальник КМВА.

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