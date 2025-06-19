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В Полтавской области из-за угрозы российских ударов запретили массовые мероприятия

12:51, 19 июня 2025
Решение о запрете массовых мероприятий принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам г. Полтава и района.
В Полтавской области из-за угрозы российских ударов запретили массовые мероприятия
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Совет обороны Полтавской области запретил проведение массовых мероприятий в период с 18 по 24 июня. Об этом сообщил начальник городской Инспекции по благоустройству Максим Малько.

«Друзья, информирую, что мероприятие, запланированное на воскресенье, 22 июня (Крутой Берег, Школа №35, 10:00), предварительно переносится на 28 июня.

Причина — соответствующее решение Совета обороны Полтавской области от 14.09.2023 №51, введённое в действие распоряжением начальника ОВА, касающееся запрета на проведение массовых мероприятий в период с 18.06.2025 по 24.06.2025», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что такое решение принято в связи с повышенной вероятностью воздушных ударов по объектам в городе Полтава и районе.

Также он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Полтава

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