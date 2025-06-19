Практика судов
  1. В мире
  2. / Судебная практика

Автомобиль сбил спортсмена во время гонки — британский суд признал, что велосипедный клуб не виновен в ДТП

21:46, 19 июня 2025
Суд пришел к выводу, что организаторы гонки как волонтеры выполнили все обязанности, а виновником аварии является только водитель.
Автомобиль сбил спортсмена во время гонки — британский суд признал, что велосипедный клуб не виновен в ДТП
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Велосипедный клуб, организовавший гонку на время, не несет ответственности за ДТП, в результате которого серьезно пострадал спортсмен. Такое решение вынес Высокий суд Лондона, передает Law Gazette.

При рассмотрении дела Hetherington v Fell & Anor суд пришел к выводу, что волонтерский велоклуб Ferryhill Wheelers выполнил все обязательства по обеспечению безопасности: он предупредил водителей о проведении заезда, а виновником аварии является исключительно водитель автомобиля.

Этот случай стал прецедентом — впервые в решении Высокого суда было применено положение Закона о социальной активности, ответственности и героизме (Social Action, Responsibility and Heroism Act 2015). Закон предусматривает, что суд должен учитывать, действовал ли ответчик на благо общества.

Судья подчеркнул, что волонтеры велоклуба действовали ответственно и в пределах разумного уровня безопасности:

«Это добровольная организация, которая бесплатно работает на благо общества. Требовать от нее чрезмерных мер безопасности означало бы отпугивать подобные инициативы», — отметил судья Ритчи.

Как известно, авария произошла в 2019 году на трассе A689 во время заезда, организованного клубом. Один из велосипедистов, ехавший по маршруту, частично проходившему по автомагистрали, попал под автомобиль, водитель которого возвращался домой после 12-часовой смены. Скорость машины составляла около 30 км/ч. Велосипедист провел три месяца в больнице, затем еще более четырех месяцев — на реабилитации. Он частично утратил когнитивные способности, имеет повышенный риск эпилепсии и страдает от психоэмоциональных нарушений, связанных с травмой.

Водитель признал свою вину, но подал встречный иск против клуба — обвинил в небрежной оценке рисков и недостаточном количестве знаков и маршалов на трассе.

Клуб это отрицал и подчеркнул, что действовал исключительно в рамках волонтерской инициативы. Организаторы указали, что уже проводили аналогичные мероприятия ранее, а для безопасности установили временные знаки и выставили маршалов — просто водитель их не заметил.

Суд полностью отклонил иск против клуба. В решении прозвучало: «Мы не имеем дело с транснациональной корпорацией вроде Shell. Это волонтерский клуб, и его не следует оценивать по тем же стандартам».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд ДТП Великобритания Великобритания авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада внесла изменения относительно подачи налоговой отчетности мобилизованными адвокатами и другими самозанятыми лицами

Закон предусматривает, что благодаря автоматическому получению Государственной налоговой службой информации из Реестра военнообязанных «Оберег» будет упрощен ряд процессов.

Андрей Сибига заявил, что для госслужащих и судей множественное гражданство остается запрещенным, хотя принятый закон отдельно их не выделяет

Принятый Радой закон о множественном гражданстве отдельно не выделяет такую категорию лиц, как «судьи и госслужащие», а содержит общие нормы о случаях признания множественного гражданства у «граждан Украины».

«Джура-Пограничник» и «Джура-Полицейский»: Верховная Рада приняла постановление о Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игре «Джура»

Игра «Джура» способствует получению молодежью первичных общевойсковых и специальных компетенций, в том числе по специализациям «Джура-Защитник», «Джура-Десантник», «Джура-Пограничник», «Джура-Гвардеец», «Джура-Полицейский», необходимых для отстаивания территориальной целостности, защиты государственной границы, обеспечения правопорядка.

Военнослужащих-ФОП, служащих по контракту, освободили от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ – принят закон

По словам Даниила Гетманцева, Верховная Рада приняла закон, согласно которому налоговая автоматически получает данные о военных-ФОП и автоматически применяет освобождение от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ.

Инфраструктура сможет восстанавливаться не по принципу «все из бюджета», а в партнерстве – с бизнесом и с донорами – Юлия Свириденко

Юлия Свириденко отметила, что благодаря принятию закона о публично-частном партнерстве Украина сможет получить в ближайшие годы до миллиарда долларов инвестиций в конкретные проекты – в том числе порты и больницы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України