Автомобиль сбил спортсмена во время гонки — британский суд признал, что велосипедный клуб не виновен в ДТП

Суд пришел к выводу, что организаторы гонки как волонтеры выполнили все обязанности, а виновником аварии является только водитель.

Фото: unsplash

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Велосипедный клуб, организовавший гонку на время, не несет ответственности за ДТП, в результате которого серьезно пострадал спортсмен. Такое решение вынес Высокий суд Лондона, передает Law Gazette.

При рассмотрении дела Hetherington v Fell & Anor суд пришел к выводу, что волонтерский велоклуб Ferryhill Wheelers выполнил все обязательства по обеспечению безопасности: он предупредил водителей о проведении заезда, а виновником аварии является исключительно водитель автомобиля.

Этот случай стал прецедентом — впервые в решении Высокого суда было применено положение Закона о социальной активности, ответственности и героизме (Social Action, Responsibility and Heroism Act 2015). Закон предусматривает, что суд должен учитывать, действовал ли ответчик на благо общества.

Судья подчеркнул, что волонтеры велоклуба действовали ответственно и в пределах разумного уровня безопасности:

«Это добровольная организация, которая бесплатно работает на благо общества. Требовать от нее чрезмерных мер безопасности означало бы отпугивать подобные инициативы», — отметил судья Ритчи.

Как известно, авария произошла в 2019 году на трассе A689 во время заезда, организованного клубом. Один из велосипедистов, ехавший по маршруту, частично проходившему по автомагистрали, попал под автомобиль, водитель которого возвращался домой после 12-часовой смены. Скорость машины составляла около 30 км/ч. Велосипедист провел три месяца в больнице, затем еще более четырех месяцев — на реабилитации. Он частично утратил когнитивные способности, имеет повышенный риск эпилепсии и страдает от психоэмоциональных нарушений, связанных с травмой.

Водитель признал свою вину, но подал встречный иск против клуба — обвинил в небрежной оценке рисков и недостаточном количестве знаков и маршалов на трассе.

Клуб это отрицал и подчеркнул, что действовал исключительно в рамках волонтерской инициативы. Организаторы указали, что уже проводили аналогичные мероприятия ранее, а для безопасности установили временные знаки и выставили маршалов — просто водитель их не заметил.

Суд полностью отклонил иск против клуба. В решении прозвучало: «Мы не имеем дело с транснациональной корпорацией вроде Shell. Это волонтерский клуб, и его не следует оценивать по тем же стандартам».

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