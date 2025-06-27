Теща намагалася «купити» у прикордонників пропуск для свого зятя і поплатилася за це

Жінка вклала у паспорт 500 доларів США і повернула його прикордонникам.

Фото: dpsu.gov.ua

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У пункті пропуску «Тиса» затримали 53-річну жінку, яка хотіла надати неправомірну винагороду прикордонному наряду за позитивне рішення щодо пропуску через кордон її 35-річного зятя.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, чоловік разом з сім’єю та матір’ю дружини прямував до Угорщини власним автомобілем. Документи, які він надав на контроль прикордонникам Чопського загону, не давали йому права на виїзд за межі України під час дії правового режиму воєнного стану. Коли теща дізналась від зятя, що йому відмовлено у пропуску, вона спробувала «залагодити» ситуацію.

«Жінка вклала у паспорт 500 доларів США і повернула його прикордонникам. Ті від неправомірної винагороди відмовилися, доповіли про випадок керівництву та викликали на місце події співробітників Нацполіції», - заявили у ДПСУ.

Зазначається, що грошові кошти було вилучено, а хабародавиці довелося виїхати разом зі правоохоронцями до відділку Нацполіції. У діях жінки вбачають ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Нагадуємо, що пропозиція неправомірної винагороди, відповідно до чинного законодавства, тягне за собою кримінальну відповідальність.

Фото: dpsu.gov.ua

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