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Теща пыталась «купить» у пограничников пропуск для своего зятя и поплатилась за это

22:18, 27 июня 2025
Женщина вложила в паспорт 500 долларов США и вернула его пограничникам.
Теща пыталась «купить» у пограничников пропуск для своего зятя и поплатилась за это
Фото: dpsu.gov.ua
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В пункте пропуска «Тиса» задержали 53-летнюю женщину, которая пыталась дать неправомерное вознаграждение пограничному наряду за положительное решение о пропуске через границу ее 35-летнего зятя.

Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, мужчина вместе с семьей и матерью жены направлялся в Венгрию на собственном автомобиле. Документы, которые он предъявил для проверки пограничникам Чопского отряда, не давали ему права на выезд за пределы Украины во время действия правового режима военного положения. Когда теща узнала от зятя, что ему отказано в пересечении границы, она попыталась «урегулировать» ситуацию.

«Женщина вложила в паспорт 500 долларов США и вернула его пограничникам. Те от неправомерного вознаграждения отказались, сообщили о случае руководству и вызвали на место происшествия сотрудников Нацполиции», — сообщили в Госпогранслужбе.

Уточняется, что денежные средства были изъяты, а взяткодательнице пришлось проехать с правоохранителями в отделение Нацполиции. В действиях женщины усматриваются признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УК Украины — «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Напоминаем, что предложение неправомерного вознаграждения, согласно действующему законодательству, влечет за собой уголовную ответственность.

Фото: dpsu.gov.ua

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