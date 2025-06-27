В Киевпастрансе разоблачили схему хищения 5 млн гривен на закупке шин

В Киеве будут судить должностных лиц Киевпастранса, один из фигурантов признался.

Фото: БЭБ

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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве завершили расследование схемы завладения средствами КП «Киевпастранс» при закупке шин. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица предприятия в сговоре с представителем частной компании-поставщика закупали шины по значительно завышенным ценам. Это нанесло территориальной общине Киева ущерб на сумму около 5 млн грн.

Один из подозреваемых сотрудничал со следствием, признал вину, дал показания против других участников схемы и заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Материалы дела вместе с соглашением переданы в суд по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).

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