У Київпастрансі викрили схему розкрадання 5 млн гривень на закупівлі шин

У Києві судитимуть посадовців Київпастрансу, один із фігурантів зізнався.

Фото: БЕБ

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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві завершили розслідування схеми заволодіння коштами КП «Київпастранс» під час закупівлі шин. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що посадовці підприємства у змові з представником приватної компанії-постачальника закуповували шини за значно завищеними цінами. Це завдало територіальній громаді Києва збитків на суму близько 5 млн грн.

Один із підозрюваних співпрацював зі слідством, визнав вину, дав свідчення проти інших учасників схеми та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Матеріали справи разом із угодою передано до суду за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).

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