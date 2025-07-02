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ДПС перевиконала план надходжень за півріччя на понад 60 млрд грн

13:34, 2 липня 2025
У червні надходження до держбюджету становили +9 млрд грн понад план, а виконання бюджету сягнуло 107,7%.
ДПС перевиконала план надходжень за півріччя на понад 60 млрд грн
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Державна податкова служба України за підсумками першого півріччя 2025 року перевиконала план надходжень до державного бюджету на 60,8 млрд грн. Про це повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.

У червні надходження до держбюджету становили +9 млрд грн понад план, а виконання бюджету сягнуло 107,7%.

«Це результат спільної роботи з платниками податків. Там, де є відкритість, постійний діалог та довіра один до одного — є результат. Вдячна кожному, хто працює прозоро та сплачує податки», — зазначила Карнаух.

Основні показники червня:

  •  Доходи загального фонду держбюджету: 126,5 млрд грн (+44,2% до показника червня 2024 року)
  •  ПДФО: 30,1 млрд грн (+10,6% до плану)
  •  Податок на прибуток підприємств: 5,2 млрд грн (+13%)
  •  Акциз на ввезені та вироблені товари: 15,5 млрд грн (+4,2%)

Відшкодування ПДВ:

  • У червні — 15,3 млрд грн
  • За 6 місяців — понад 86,2 млрд грн (+23% до аналогічного періоду 2024 року)

Підсумки січня–червня 2025 року:

  •  647 млрд грн — загальні надходження до держбюджету
  •  +10,4% або +60,8 млрд грн — перевиконання плану
  •  +22,5% або +118,7 млрд грн — приріст до надходжень за той самий період 2024 року

Карнаух наголосила, що, попри складну ситуацію, головним завданням залишається забезпечення фінансового ресурсу для оборони.

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податкова ДПС

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