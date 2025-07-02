ДПС перевиконала план надходжень за півріччя на понад 60 млрд грн

Державна податкова служба України за підсумками першого півріччя 2025 року перевиконала план надходжень до державного бюджету на 60,8 млрд грн. Про це повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.
У червні надходження до держбюджету становили +9 млрд грн понад план, а виконання бюджету сягнуло 107,7%.
«Це результат спільної роботи з платниками податків. Там, де є відкритість, постійний діалог та довіра один до одного — є результат. Вдячна кожному, хто працює прозоро та сплачує податки», — зазначила Карнаух.
Основні показники червня:
Відшкодування ПДВ:
Підсумки січня–червня 2025 року:
Карнаух наголосила, що, попри складну ситуацію, головним завданням залишається забезпечення фінансового ресурсу для оборони.
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