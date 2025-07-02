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ГНС перевыполнила план поступлений за полугодие более чем на 60 млрд грн

13:34, 2 июля 2025
В июне поступления в госбюджет составили +9 млрд грн сверх плана, а выполнение бюджета достигло 107,7%.
ГНС перевыполнила план поступлений за полугодие более чем на 60 млрд грн
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Государственная налоговая служба Украины по итогам первого полугодия 2025 года перевыполнила план поступлений в государственный бюджет на 60,8 млрд грн. Об этом сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух.

В июне поступления в госбюджет составили +9 млрд грн сверх плана, а выполнение бюджета достигло 107,7%.

«Это результат совместной работы с налогоплательщиками. Там, где есть открытость, постоянный диалог и доверие друг к другу — есть и результат. Благодарна каждому, кто работает прозрачно и платит налоги», — отметила Карнаух.

Основные показатели июня:

• Доходы общего фонда госбюджета: 126,5 млрд грн (+44,2% к показателю июня 2024 года)
• НДФЛ: 30,1 млрд грн (+10,6% к плану)
• Налог на прибыль предприятий: 5,2 млрд грн (+13%)
• Акциз на ввезенные и произведенные товары: 15,5 млрд грн (+4,2%)

Возмещение НДС:

• В июне — 15,3 млрд грн
• За 6 месяцев — более 86,2 млрд грн (+23% к аналогичному периоду 2024 года)

Итоги января–июня 2025 года:

• 647 млрд грн — общие поступления в госбюджет
• +10,4% или +60,8 млрд грн — перевыполнение плана
• +22,5% или +118,7 млрд грн — прирост к поступлениям за тот же период 2024 года

Карнаух подчеркнула, что, несмотря на сложную ситуацию, главной задачей остается обеспечение финансового ресурса для обороны.

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налоговая ГНС

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